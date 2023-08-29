Yayınlanma: 29.08.2023 - 16:23

Güncelleme: 29.08.2023 - 16:23

'Ünal Silver kimdir?' sorusu kısa sürede en çok aratılanlar arasına girdi. Ünlü oyuncunun hayatı ve kariyeri merak edildi. Ünal Siver hakkında aramalar hız kazandı. Peki, Ünal Silver kimdir, nereli? Ünal Silver hangi dizi ve filmlerde oynadı? Ünal Silver öldü mü, neden öldü? İşte ayrıntılar...

ÜNAL SİLVER KİMDİR?

Ünal Silver, 16 Temmuz 1948 tarihinde İstanbul'da doğdu. 2010 yılında Deli Saraylı dizisinde Amiral Sir Edward rolünü oynadı. Ayrıca Tuba Büyüküstün'ün başrolde oynadığı Gönülçelendizisinde Burhan rolünü oynadı. Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı Kuzey Güney dizisinde Atilla Sinaner karakterini canlandırdı. 2012 yılında yayınlanmaya başlayan senaryosunuMahsun Kırmızıgül'ün yazdığı ''Benim İçin Üzülme'' adlı dizide rol aldı.

Ünal Silver'ın bir oğlu ve Şefika Natalie Gümüş adında bir kızı vardır.

ÜNAL SİLVER HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE ROL ALDI?

2012 – 2013 - Benim İçin Üzülme (TV Dizisi)

2011 - Zenne (Yılmaz) (Sinema Filmi)

2011 – 2012 - Kuzey Güney (TV Dizisi)

2011 - Dedemin İnsanları (Sinema Filmi)

2011 - Beni Unutma (Olcay'ın Babası) (Sinema Filmi)

2010 - Gönülçelen (TV Dizisi)

2010 - Deli Saraylı (Amiral Sör Edward) (TV Dizisi)

2009 - Bir Bulut Olsam (TV Dizisi)

2008 - Gölge (Salim) (Sinema Filmi)

2007 - Sessiz Fırtına (Kör Rıfat) (TV Dizisi)

2006 - Yalancı Yarim (Vahi Özkul) (TV Dizisi)

2006 - Mavi Kuş (Beşir Ağa) (TV Filmi)

2006 - Hokkabaz (Ayhan) (Sinema Filmi)

2005 - Üçe Karşı Truva (TV Filmi)

2002 - Alles getürkt! (Her şey sahte) (TV Filmi)

ÜNAL SİLVER ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Renda Güner sosyal medya hesabında "Usta Oyuncumuz ve çok değerli dostumuz Ünal Silver’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.. Onu çok özleyeceğiz" notunu paylaştı. Sanatçının vefat nedeni henüz açıklanmadı.