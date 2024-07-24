Üniversite öğrencisi tarafından ekildi: 3 yıl sonra ilk meyvesini verdi! İlk hasat meyveleri 350 TL'den satılıyor...

Yayınlanma: 24.07.2024 - 12:35

Güncelleme: 24.07.2024 - 12:35

Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde okuyan 21 yaşındaki Muhammet Bilal Köse, bir hocasının tavsiyesi ile yaban mersini tarlası kurarak meyveleri yetiştirmeye başladı. Yetiştirmesi çok meşakkatli ve zahmetli olan yaban mersinleri için 3 yıl emek veren Muhammet Bilal Köse, 3 yılın sonunda verdiği emeklerin karşılığını aldı. Tarlasında 7 farklı türde 6 bin fidan yaban mersini yetiştiren Köse, ilk hasadını da meyveyi merak ederek almaya gelen ziyaretçilerine yaptırıyor.

Tropikal meyve olan Yaban mersini doğal olarak daha az şeker içerdiği ve bağışıklığı güçlendirdiği yapılan araştırmalarda ortaya çıktı. Hafızaya iyi geldiği, ayrıca kalp sağlığına olumlu etkilerinin olduğunu belirlenen ve antioksidanlar açısından zengin olan yaban mersininin hücresel hasar riskini azaltmaya da yardımcı olduğu da anlaşıldı.

YİYECEKLERİ YABAN MERSİNLERİNİ KENDİLERİ TOPLUYORLAR

Yaban mersini almak için Muhammet Bilal Köse'nin tarlasına gelen vatandaşlar, meyvelerin yetiştirilmesi hakkında Köse'den bilgi alıyorlar. Vatandaşlar ayrıca yiyecekleri yaban mersinlerini de dalından kendileri hasat ederek, taze taze kendi meyvelerini topluyorlar.

Yaban mersini tarlası kurmaya nasıl başladığını anlatan Muhammet Bilal Köse şunları söyledi; “2021 yılında arsa satın aldık. Ailemle birlikte tropikal bir bitki yetiştirmek istiyorduk. Üniversitede bir hocam yaban mersini yetiştirmem için yönlendirdi ve destek verdi. 2021 Yılının Kasım ayından beri kurulumu ile uğraşıyorum. İlk hasadımızı bu yıl yaptık. Temmuz ayı sonuna kadar hasadımız devam edecek. Bahçemizde 7 ayrı cinsten 6 bin fidan var.”

Tropikal meyve olan yaban mersinlerinin yetiştirilmesinin ve meyve verir hale getirmenin zor olduğunu, tarlanın kurulumunun uzun zaman aldığını belirten Muhammet Bilal Köse; “Yaban mersini kurulum süreci çok zor bir bitki. Okul ile birlikte yürütmek biraz zor. Bu işi yaparken okuldan birazcık fedakarlık yaptım. Çokta okulla birlikte yürütemedim. Daha çok bahçe ile ilgilendim. Bundan sonra kurulum tamamlandığı için yükümüz hafifledi. Artık hasat, budama gibi işlemlerle devam ediyoruz. Artık bende okuluma döneceğim” dedi.

“İLK HASAT MEYVELERİMİZİ 350 TL’DEN VERİYORUZ”

Tropikal meyve olması nedeniyle yaban mersininin zor bir meyve olduğunu belirten Muhammet Bilal Köse; Yaban mersini yetiştirmek için toprağın PH değerinden köklerindeki nem oranlarına kadar dikkat ettiklerini ve zahmetli olduğunu belirterek Düzce’de yaban mersinine uygun çok az sayıda bahçe olduğunu söyledi. Muhammet Bilal Köse ayrıca ilk hasatlarını kilosu 350 TL’den verdiklerini de dile getirerek şöyle konuştu; “Düzce’de toprağı yaban mersinine uygun çok az bahçe var. Bu bitki meşe toprağı denen düşük PH’lı toprakları seviyor. Yaban mersini koronavirüs döneminde insanlar duydu. Bağışıklık sistemini güçlendiren, şekere, tansiyona faydalı bir bitki olduğunu bilen düzenli tüketenlerde var, merak eden vatandaşlarda var. Satma noktasında bir sorunumuz yok. Talebe de yetişemiyoruz zaten. Almak isteyenlerde akşam serinliği olan saat 18.00’den sonra gelip burada kendileri topluyorlar. Fiyatı ise bu sene tanıtma amaçlı olarak kilogramını 350 TL’den veriyoruz.”

“DİYETİMİN VAZGEÇİLMEZİYDİ”

Düzce’de yaban mersini tarlasını olduğunu öğrenerek taze yaban mersini toplamaya gelen ve kendi meyvelerini dallarından toplayan Nagehan İnan, diyet yaptığı dönemde meyveyi sürekli kullandığını belirterek; “Tesadüf sonucu Düzce’de böyle bir yerin olduğunu gördük ve hemen geldik. Çok güzel bir bahçe taze taze yaban mersini tüketiyorsunuz. Çeşitleri de var. Damak tadınıza göre değişiyor. Ben diyet döneminde çok kullandım. Tavsiye ederim. Diyet döneminde kalorisi çok az olduğu için tok tutuyor. Hem de yulaf ve sütle karıştırdığım zaman çok güzel bir tadı oluyor” diye konuştu.