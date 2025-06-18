Üniversite sınavı öncesi kaygıyı azaltmanın 5 etkili yolu

Üniversite giriş sınavına günler kala, hem öğrenciler hem de ailelerde heyecan ve stres yükselirken, Psikolok Başak Mutlu önemli açıklamalarda bulundu. Sınav sürecinin yalnızca öğrenciler için değil, ebeveynler için de zorlayıcı olabileceğine dikkat çeken Mutlu, ailelerin çocuklara baskı kurmadan destek olmalarının büyük önem taşıdığını vurguladı.

“NASİHAT VERMEKTEN UZAK DURUN”

Ebeveynlerin çoğu zaman farkında olmadan çocuklarının omuzlarına kendi kaygılarını yüklediğini söyleyen Mutlu, “Masumca söylenen motivasyon cümleleri bile çocuklarda baskı yaratabilir. Bu süreçte nasihat vermekten uzak durmak, çocuğun duygularına alan açmak gerekir. Yargılamadan dinlemenin, çözüm sunmadan yanında durmanın gücü çok büyüktür” dedi.

SINAV DIŞI KONULARA DA YER VERİN

Sınavla ilgili duyguları konuşmanın yanı sıra sınav dışı konulara da yer verilmesi gerektiğini belirten Mutlu, “Aile içi sohbetlerin sürekli sınava bağlanması, sınavı çocuğun tüm yaşamına yayar. İlgi alanlarına, hobilerine yer açmak; birlikte yürüyüş yapmak, küçük fiziksel temaslar güven verir” ifadelerini kullandı.

“ENDİŞELİ GENÇLER DİSİPLİNSİZ DEĞİLDİR”

Sınav kaygısının tembellik ya da disiplinsizlikle ilgisi olmadığını belirten Mutlu, “Bu endişenin altında genellikle potansiyelini gösterememe korkusu, aileyi hayal kırıklığına uğratma endişesi ya da mükemmeliyetçilik yatar. Bu yüzden başarısından çok çabasını takdir edin” tavsiyesinde bulundu.

SAĞLIKLI RUTİNLER GÜVEN VERİR

Psikolojik sağlığın fiziksel sağlıkla bağlantılı olduğunu belirten Mutlu, “Evde sağlıklı yiyeceklerin tercih edilmesi, uyku düzenine dikkat edilmesi önemlidir. Rutinlerde büyük değişimlere gitmemek çocuğa güven ve kontrol duygusu verir” dedi.

“SINAV BİR SON DEĞİL, TEKRARI VAR”

Üniversite sınavının her ne kadar önemli görünse de tekrarı olan bir deneyim olduğunu hatırlatan Mutlu, “Bu süreçte ebeveynin yaklaşımı, çocuğun hafızasında kalıcı bir duygusal iz bırakır. Eğer çocukta aşırı kaygı, uykusuzluk, sinirlilik, iştah kaybı ya da içe kapanma belirtileri varsa, mutlaka bir ruh sağlığı uzmanından destek alınmalı” diyerek açıklamalarını tamamladı.