Üniversiteden mezun oldu, köyünde üretilmeyeni üretmeye başladı! Hasadı 2 ay sürüyor...

Yayınlanma: 26.12.2024 - 14:51

Güncelleme: 26.12.2024 - 14:51

Denizli'nin Çal ilçesine bağlı İsabey Mahallesi'nde bu yıl ilk kez 4 dönümlük tarlaya kış sebzeleri brokoli, karnabahar ve sarmalık lahana dikimi yapıldı. 23 yaşındaki Ziraat Mühendisi Mehmet Selçuk, Antalya'dan getirttiği 11 bin fidanı 14 Ağustos'ta nohudun arkasına ikinci ürün olarak tarlasına dikti.

25 Kasımda hasadına başlanılan kış sebzelerinde hasat bir ay daha devam edecek. Ürettiğini hale ve pazarcılara gönderen Selçuk, gelecek yıl bir milyon adet kış sebzesi fidanı dikmeye hazırlanıyor.

Ankara Üniversitesinden Ziraat Mühendisi olarak mezun olan Mehmet Selçuk, verimli ve sulak tarlalara sahip İsabey Mahallesi'nde sofralık üzüm, kuru üzüm ve pekmez üretimi yaptıkları dile getirerek, “Ankara Üniversitesinden Ziraat Mühendisi olarak mezun oldum. Verimli ve sulak tarlalara sahip İsabey Mahallesi'nde üzüm üretimi yapıyoruz. Boş tarlalarımızda ise mısır, nohut gibi ürünler yetiştiriyoruz. Ben tarla işlerini çok seviyorum. İki üç yıldır tarlalarımızdan bize göre istediğimiz paraları kazanamadık. Bu yıl ilk kez kış sebzelerine de yönelmek istedim. Nohut ekili tarlamızda hasadı yaptıktan sonra ağustos ayı içinde marul ve Antalya'dan getirttiğim 11 bin kök lahana, brokoli ve karnabahar fidanını toprakla buluşturduk. İlk kez yetiştirdiğimiz ürünlerden çok memnunum. Ürünler suyu çok seviyor. Damlama sulama sistemiyle kış sebzelerimizi suladık. Nohudun arkasından ikinci ürün olarak diktik. Nohut tarlaya azot bırakıyor, onun için gübreleme yapmadık. Sadece bir kez 25 kilogram amonyum sülfat verdik. Ürettiğimiz ürünleri Çal ve Bekilli ilçesindeki pazarcılara fazlasını da Denizli Hali'ne gönderdik. Ürünlerden ve fiyattan memnunum. Bu yıl 4 dönüme 11 bin kök fidan diktim. İnşallah gelecek yıl 1 milyon adet kış sebzesi fidanı dikeceğim” dedi.