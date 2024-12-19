20 dönüm alana deneme amaçlı ekildi, çiftçinin yüzünü güldürdü! Rengine göre hasat süresi değişiyor....

Yayınlanma: 19.12.2024 - 17:39

Güncelleme: 19.12.2024 - 17:39

Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs ilçesi Devlet Hastanesi yanında yer alan tarım alanında renkli karnabahar hasat etkinliği düzenlendi. Etkinlikte konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Türkiye’de 2023 yılı üretim sezonunda 1 milyon 120 bin 34 dekar alanda 3 milyon 491 bin 127 ton kışlık sebze (Beyaz baş lahana, kırmızı baş lahana, karalahana, karnabahar, ıspanak, pırasa ve turp) üretiminin yapıldığını hatırlattı.

Samsun’da toplam sebze üretiminin 1 milyon 10 bin ton civarında olduğunu, kışlık sebze üretiminin ise 100 bin 997 dekar alanda 537 bin 798 ton olarak gerçekleştiğini açıklayan İbrahim Sağlam, “Kışlık sebze üretim alanlarının yüzde 8,81’ine sahipken üretimin yüzde 15,11’ini ilimiz tarafından karşılanmaktadır. İlimiz kışlık sebze alanlarının yaklaşık yüzde 84’ünü, üretimin ise yüzde 94’ünü Bafra ilçemiz karşılamaktadır. İlimizde 2023 yılında 17 bin 545 dekar alanda karnabahar üretimi yapılmakta olup, 70 bin 98 ton ürün elde edilmektedir. Üretimin tamamına yakını Bafra ilçemiz tarafından gerçekleştirilmektedir. İlimizde üretilen karnabaharın büyük çoğunluğu iç piyasada tüketilmekte iken 2023 yılında yaklaşık 5 bin tona yakın ihracat gerçekleştirilmiştir” dedi.

220 BİN ADET RENKLI KARNABAHAR FİDESİ DESTEĞİ

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP ) kapsamında “Renkli Karnabahar Üretimini Geliştirme Projesi” ile 29 üreticiye 100 dekar alanda dikilmek üzere 220 bin adet renkli karnabahar fidesinin (154 bin mor renkli karnabahar 66 bin turuncu renkli karnabahar) temin edildiğini belirten Sağlam, “Toplam bütçesi 1 milyon 300 bin 869 TL olan projenin yüzde 75'i bakanlık katkısı, yüzde 25'i çiftçi katkısından oluşmaktadır. 1 adet fide bedeli 5,92 TL olup, çiftçi katkısı 1,48 TL olarak gerçekleşmiştir” diye konuştu.

“Turuncu karnabahar dikim sonrası ortalama 75-80 günde hasat olgunluğuna ulaşırken, mor karnabahar dikim sonrası ortalama 85-110 günde hasat olgunluğuna ulaşmaktadır. Proje kapsamında 20 Ağustos 10 Eylül tarihleri arasında fide teslimleri yapılmıştır. Dekara 2 bin 200 adet bitki dikilmiş olup dekara verim beklentimiz 2 tondur. İlimizden kışlık sebze ihracatı geçmiş yıllarda düşük miktarlarda seyretmesine karşın 2020 üretim sezonundan itibaren ilimizden direkt ve dolaylı olarak ihracat yapan firmalar tarafından ilçemizde üretilen kışlık sebze (Pırasa brokoli baş lahana karnabahar) yaklaşık 4 bin 250 ton olan ihracatımız 2023 üretim sezonunda yaklaşık 8 bin ton seviyelerine ulaşmıştır.”

Üretici Adem Güney, “Bu sene İlçe Tarım ve Orman İlçe Müdürümüzün tavsiyesi ve desteğiyle 20 dönümlük bir alanda renkli karnabahar üretimini denedik. Turuncu ve mor karnabaharlarımız oldu. Bu çiğ olarak da yenilebiliyor. Aynı brokoli gibi. Salatası ve yemeği de oluyor. Renkleri tamamen doğal, genetiğiyle oynanmış değil. Fideler Tarım Bakanlığımızdan sağlandı. Onların tavsiyeleri, yönlendirmeleri, bilgilendirmeleri doğrultusunda dikim yapıldı. Şu anda renkli karnabahar hasadına başladık. Bu sene karnabahar fiyatları iyi. Çiftçinin yüzü bu noktada gülüyor” ifadelerini kullandı.

Etkinliğe İlçe Tarım ve Orman Müdürü Galip Baykal, İlçe Ziraat Odası Başkanı Bayram Konuş ve teknisyenler katıldı.