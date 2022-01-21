Ünlü Amerikalı rock şarkıcısı Meat Loaf hayatını kaybetti
Grammy ödüllü ABD'li şarkıcı ve aktör Meat Loaf, 74 yaşında hayatını kaybetti. Astım ve kalp ritim bozukluğu olduğu bilinen ünlü şarkıcının ölüm nedenine ilişkin ise henüz herhangi bir ayrıntı paylaşılmadı.
Dünyaca ünlü, Grammy ödüllü Amerikalı rock şarkıcısı ve aktör Meat Loaf, 74 yaşında hayata veda etti. Ailesi, ünlü şarkıcının ölümünü Meat Loaf’un resmi Facebook hesabından açıkladı.
Açıklamada, "Birçoğunuz için (Meat Loaf’un) ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ve böylesine ilham verici bir sanatçı ve güzel bir adamı kaybetmenin bu acı döneminden geçerken, tüm sevgi ve desteğe gerçekten minnettarız" ifadesine yer verildi.
ASTIM VE RİTİM BOZUKLUĞU VARDI
Öte yandan asıl ismi "Marvin Lee Aday" olan şarkıcının ölüm nedenine ilişkin herhangi bir ayrıntı paylaşılmadı.
Meat Loaf'un astım ve kalp ritim bozukluğu olduğu biliniyordu.
Ünlü şarkıcı, dünya çapında 40 milyondan fazla satan “Bat Out of Hell” albümüne ve “Paradise by the Dashboard Light” ile “Two Out of Three Ain” şarkılarına imza atmıştı.
"The Rocky Horror Picture Show" ve "Fight Club" filmlerinde de oynayan Meat Loaf, "I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That)" şarkısıyla Grammy ödülü kazanmıştı.
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