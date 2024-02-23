Ünlü çifte büyük şok: Kuzen çıktılar!

Yayınlanma: 23.02.2024 - 09:59

Güncelleme: 23.02.2024 - 09:59

Eylül 1988'den bu yana, yani yaklaşık 36 yıldır evli olan çiftin iki çocuğu ve uzun, sevgi dolu bir ilişkileri var.

Bacon, Emmy adaylığının yanı sıra sahip olduğu bir Altın Küre ile film endüstrisinde iyi bir prestije sahip.

Rol aldığı büyük yapımlar arasında Footloose, Apollo 13, JFK ve X-Men: First Class bulunuyor.

Sedgwick de kocası gibi Altın Küre ve Emmy ödüllerinin sahibi.

Popüler suç draması The Closer'ın yanı sıra Miss Rose White ve Brooklyn Nine-Nine'da rol aldı.

65 yaşındaki Bacon ve 58 yaşındaki Sedgwick, İngiltere'de oldukça popüler bir soy araştırması programı olan Finding Your Roots'a (Köklerini Bulmak) katıldıklarında ise hayatlarının şokunu yaşadı.

"DÜRÜST OLMAK GEREKİRSE..."

Sunucu Henry Louis Gates Jr, program sırasında Sedgwick'e, dokuzuncu göbekten kuzeninin fotoğrafını gösterdi ve o kişi tam olarak kocası Kevin'dı. Pek fazla şaşırmadığı gözlemlenen Sedgwick, konu hakkında şunları söyledi:

"Kevin ile akraba çıkacağımı tahmin ediyordum. Yani, çoğu beyaz insan sonuçta uzaktan akraba. Dürüst olmak gerekirse, şaşırmadım. Açıkçası, bizi seçmelerinin bir nedeninin de bu olduğunu düşünmüştüm. Fakat şaşırmış gibi davranmam gerekiyordu..."

Sedgwick ise aralarındaki uzak akrabalık lişkisi ortaya çıktıktan sonra "Biliyordum!" diye bağırdı ve şöyle devam etti: "Birinci dereceden kuzen olmadığımız sürece sorun yok!"

ÇİFT NASIL TANIŞTI?

Sedgwick, bu hafta Instagram hesabından, Bacon'la ilk kez ne zaman tanıştıklarına ilişkin bir paylaşım yaptı:

Çift ilk kez 1987 yılında, Lemon Sky adlı oyunun TV uyarlamasının çekimleri sırasında tanışmıştı. Yaklaşık 18 ay sonra da evlendiler.

Sedgwick ayrıca, ikisinin bir Chevrolet'nin önünde, şezlonglarda uzanırken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Altına da şöyle yazdı:

"Bu her şeyin başladığı yerden (1987'de Lemon Sky'ın çekim setinden) bulanık bir Polaroid. Fakat o zamandan beri her şey net... Seni sonsuza dek seveceğim..."

BRAD PITT VE OBAMA İLE DE AKRABA ÇIKTILAR!

Program sürpriz bir şekilde, başka akrabalık ilişkilerini de ortaya çıkardı.

Bacon, karısı Sedgwick'in yanı sıra, ünlü aktör Brad Pitt ile de kuzendi; hem de 13 kuşak öteden.

Daha da ilginci Sedgwick, 12. kuşaktan kuzeni Anthony Woolhouse aracılığıyla ABD eski Başkanı Barack Obama ile akrabaydı!

Sedgwick, bu durumu, "Şaka yapmıyorum. Yeterince saygı görmediğimi biliyordum" sözleriyle karşıladı...