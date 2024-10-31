Ünlü çiftten ayrılık haberi: Bengü ve eşi Selim Selimoğlu boşanıyor mu?

Bengü ve Selim Selimoğlu çiftinin bugün anlaşmalı olarak boşanacağı iddia edildi.

Ünlü çiftten ayrılık haberi: Bengü ve eşi Selim Selimoğlu boşanıyor mu?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.10.2024 - 16:30

Ünlü şarkıcı Bengü ile eşi Selim Selimoğlu’nun boşanacağı iddiası gündemde geniş yer buldu.

Bengü, 2018 yılında uzun süre birlikte olduğu iş insanı Selim Selimoğlu ile evlenmişti. Çift, 2019’da kızları Zeynep’i, 2021’de ise oğulları Selim’i kucaklarına almıştı.

Bir süredir evliliklerinde sorunlar yaşadıkları öne sürülen ve uzun zamandır birlikte görüntü vermeyen çiftin, anlaşmalı olarak boşanacakları belirtildi.

2. Sayfa’da yer alan habere göre, Bengü ve Selim Selimoğlu’nun bugün boşanma işlemlerini tamamlayacağı iddia ediliyor.


Etiketler: #bengü #selim selimoğlu #boşanma

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