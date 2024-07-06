Şarkıcı Bengü'ye 'Ne mutlu Türküm diyene' sözlerinden sonra pet şişeli saldırı

Yayınlanma: 06.07.2024 - 12:48

Güncelleme: 06.07.2024 - 13:22

Şarkıcı Bengü, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen "Van Kültür Yolu Festivali" kapsamında Van'da sahne aldı.

Atatürk Kültür Parkı'nda organize edilen konserde hayranlarıyla buluşan Bengü, eserlerini seslendirdi.

VAN'DAKİ İLK KONSERİ: KALBİM DURACAK GİBİ

Van'da ilk defa konser verdiğini belirten Bengü, kentte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Hayranlarına seslenen Bengü, "Uzun zamandır hiç bu kadar heyecanlanmamıştım, kalbim duracak gibi oldu. Van'a hep gelmek istedim ama kısmet olmadı. Böyle güzel bir festival düzenleyen Kültür ve Turizm Bakanlığımıza teşekkür ederim. Festival inanılmaz güzel ve kalabalığın enerjisini hissedebiliyorum. Çok güzelsiniz" diye konuştu.

PET ŞİŞELİ SALDIRI

Hayranlarının da şarkılarına eşlik ettiği Bengü, konsere katılanlara teşekkür etti. Konserin sonunda ünlü şarkıcı sözlerini "Ne mutlu Türküm diyene" sözleriyle bitiren Bengü, seyircilerin tepkisi ile karşılaştı. Çok sayıda kişinin sahteye plastik şişe fırlattığı anlara sosyal medyada gündem oldu.

Bengü ve bakanlık yaşananlara ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.