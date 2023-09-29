The Batman yıldızı Robert Pattinson, oyunculukta karşılaştığı zorlukları anlattı

Yayınlanma: 29.09.2023 - 15:58

Güncelleme: 29.09.2023 - 15:58

Robert Pattinson, "Twilight" serisinin yıldızı ve "The Batman" filminin başrol oyuncusu, kariyeri ve oyunculukla ilgili derin bir korkusunu açıkladı. Pattinson, bu korkusunun kötü bir performansın ardından aşağılanma korkusu olduğunu belirtti ve bu korkunun onu nasıl etkilediğini anlattı.

Interview dergisine verdiği röportajda, bir rolü üstlenirken aşağılanma korkusuyla başa çıkmak zorunda olduğunu dile getiren Pattinson, "Aşağılanmaktan çok ama çok korkuyorum" dedi. Ayrıca, kötü bir senaryo veya yönetmenin etkisi olsa bile, sonunda insanların sadece performansa odaklandığını ve nedenlerle ilgilenmeyeceğini vurguladı. "Herkesin ezik olduğunu söyleyeceği kişi sizsiniz" şeklinde konuştu.

Pattinson, dünya görüşünün genel olarak hayatta sürekli bir başarısızlık hissi taşıdığına inandığını ifade etti. "Sürekli olarak hayatınızın büyük çoğunluğunu işsiz ve çaresiz geçireceğinizi ve tamamen başarısız olduğunuzu hissedeceğinizi düşünüyorum. Bence hayat böyle bir şey. Bence bu hayatın bir parçası" dedi. Aktör, bir film projesinde üç ay boyunca çalışmanın ve maksimum performans sergilemenin dünyadaki en stresli şey olduğunu da ekledi.

Robert Pattinson, kariyerinin daha önce bağımsız filmlerde yer almasına rağmen, daha ticari projelere yönlendirmesi gerektiğini söylemişti. "The Lighthouse" ve "Good Time" gibi bağımsız filmlerde başarılı performanslar sergilemesine rağmen, bu filmlerin izleyici kitlesi sınırlıydı. Bu durumun kariyeri için ne kadar uygun olduğunu sorguladığını ve sektörde ticari açıdan kabul görmeyen projelerde çalışmanın zorluklarını dile getirmişti.

Pattinson, şu anda yapım aşamasında olan "The Batman" devam filmi ve Bong Joon Ho'nun "Mickey 17" adlı bilim kurgu filmi gibi büyük yapımlarda rol alıyor. Ancak, aşağılanma korkusu, onun gibi deneyimli bir oyuncuyu bile etkileyen bir endişe olarak karşımıza çıkıyor.