Ünlü cips markasındaki 'kanser' tehlikesi ortaya çıktı: Türkiye'de de satılıyor!

Avrupa’da gıda güvenliğiyle ilgili endişe verici bir gelişme yaşandı.

Belçika Gıda Güvenliği Kurumu (FAVV), Carrefour’a ait paprika aromalı bir cips ürününün, insan sağlığı için risk oluşturan yüksek oranda akrilamid içerdiğini açıklayarak ürünü acil olarak raflardan çekti.

SAĞLIĞI TEHDİT EDEN KİMYASAL TESPİTİ

Geri çağrılan ürün, Carrefour Sensation markasına ait 150 gramlık Chips Sticks Paprika Aromalı cips olarak açıklandı. İlgili ürünün lot numarası 59B30603, son tüketim tarihi ise 29 Ağustos 2025 olarak duyuruldu. Ürün, 28 Mart 2025 itibarıyla satışa sunulmuştu.

KANSERE NEDEN OLDUĞU BELİRLENDİ

FAVV, açıklamasında cipsin yüksek düzeyde akrilamid içerdiğini belirtti. Akrilamid, özellikle nişasta içeren gıdaların yüksek sıcaklıkta pişirilmesi sırasında oluşan ve uzun süreli maruziyette kanser riskini artırabilen bir kimyasal bileşik olarak biliniyor.





NÖROTOKSİK VE DNA’YA ZARAR VERİYOR

Belçika sağlık araştırma enstitüsü Sciensano da konuyla ilgili yaptığı bilgilendirmede, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi’nin (EFSA) verilerine atıfla akrilamidin glisidamid adlı bir metabolite dönüştüğünü ve bu bileşiğin hem nörotoksik etkiler gösterebildiğini hem de DNA yapısını tehdit ettiğini ifade etti.

TÜKETİCİLERE İADE ÇAĞRISI

FAVV, ürünü satın alan kişilerin cipsi kesinlikle tüketmemesi gerektiğini vurgularken, vatandaşlardan ürünleri en yakın Carrefour mağazasına iade etmeleri istendi. Ayrıca, söz konusu partiye ait tüm ürünlerin hızla piyasadan çekileceği belirtildi.

GERİ ÇAĞIRILAN ÜRÜN DETAYLARI

Ürün Adı: Chips Sticks Paprika Aromalı

Marka: Carrefour Sensation

Gramaj: 150 gram

EAN Kodu: 5400101098541

Lot Numarası: 59B30603

Son Tüketim Tarihi: 29/08/2025

Satışa Sunulma Tarihi: 28/03/2025