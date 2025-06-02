Ünlü cips markasındaki 'kanser' tehlikesi ortaya çıktı: Türkiye'de de satılıyor!

Avrupa’da gıda güvenliğiyle ilgili endişe verici bir gelişme
yaşandı.
Belçika Gıda Güvenliği Kurumu (FAVV), Carrefour’a ait
paprika aromalı bir cips ürününün, insan sağlığı için risk oluşturan yüksek
oranda akrilamid içerdiğini açıklayarak ürünü acil olarak raflardan çekti.
SAĞLIĞI TEHDİT EDEN KİMYASAL TESPİTİ
Geri çağrılan ürün, Carrefour Sensation markasına ait 150
gramlık Chips Sticks Paprika Aromalı cips olarak açıklandı. İlgili ürünün lot
numarası 59B30603, son tüketim tarihi ise 29 Ağustos 2025 olarak duyuruldu.
Ürün, 28 Mart 2025 itibarıyla satışa sunulmuştu.
KANSERE NEDEN OLDUĞU BELİRLENDİ
FAVV, açıklamasında cipsin yüksek düzeyde akrilamid içerdiğini belirtti. Akrilamid, özellikle nişasta içeren gıdaların yüksek sıcaklıkta pişirilmesi sırasında oluşan ve uzun süreli maruziyette kanser riskini artırabilen bir kimyasal bileşik olarak biliniyor.
NÖROTOKSİK VE DNA’YA ZARAR VERİYOR
Belçika sağlık araştırma enstitüsü Sciensano da konuyla
ilgili yaptığı bilgilendirmede, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi’nin (EFSA)
verilerine atıfla akrilamidin glisidamid adlı bir metabolite dönüştüğünü ve bu
bileşiğin hem nörotoksik etkiler gösterebildiğini hem de DNA yapısını tehdit
ettiğini ifade etti.
TÜKETİCİLERE İADE ÇAĞRISI
FAVV, ürünü satın alan kişilerin cipsi kesinlikle
tüketmemesi gerektiğini vurgularken, vatandaşlardan ürünleri en yakın Carrefour
mağazasına iade etmeleri istendi. Ayrıca, söz konusu partiye ait tüm ürünlerin
hızla piyasadan çekileceği belirtildi.
GERİ ÇAĞIRILAN ÜRÜN DETAYLARI
Ürün Adı: Chips Sticks Paprika Aromalı
Marka: Carrefour Sensation
Gramaj: 150 gram
EAN Kodu: 5400101098541
Lot Numarası: 59B30603
Son Tüketim Tarihi: 29/08/2025
Satışa Sunulma Tarihi: 28/03/2025