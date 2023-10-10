Asya Alizade’nin Barış Manço’ya olan sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı!
Kliplerinde uyuşturucu maddeyi özendirmek suçlamasıyla daha önce İstanbul’da gözaltına alınan rapçi Asya Alizade’nin, Anadolu rock ve pop müziğinin önemli isimlerinden biri olan Barış Manço için söyledikleri sosyal medyayı resmen birbirine kattı.
Türkiye’de rap müzik yapan Azeri asıllı şarkıcı Asya Alizade, canlı yayın esnasında “Barış Manço’nun doğduğu zamanda doğsaydım, ona çoktan vermiştim” sözleri ile tepki çekti.
ASYA ALİZADE KİMDİR?
Azeri asıllı Rus şarkıcı Alizade, 28 Ekim 2000 tarihinde Moskova’da dünyaya geldi. İlk şarısını 2019 yılında çıkarttı. ‘Anormal’ ve ‘Kalbin Bana Kaldı’ şarkıları ile tanınan şarkıcı, Berkcan Güven ile birlikte gerçekleştirdiği konserin ardından viral oldu.
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