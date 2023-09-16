Ünlü film yıldızı Hugh Jackman, 27 yıllık eşinden boşanıyor
X Men gibi film serileri dahil bir çok ilgi çeken filmde oynayan ünlü Avustralyalı aktör Hugh Jackman (54), 27 yıllık eşi Deborra-lee Furness (67) ile boşanacaklarını duyurdu. Jackman, oynadığı filmlerdeki başarısının yanı sıra eşine duyduğu sevgiyi her fırsatta ifade etmiş ve bu durum hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılanmıştı.
Ünlü aktör Hugh Jackman ile 27 yıllık eşi Deborra-lee Furness, ABD merkezli People dergisine gönderdikleri yazılı açıklamada dostane bir şekilde ayrıldıklarını belirtip ‘bireysel gelişimi sürdürmek için ayrılmaya’ karar verdiklerini duyurdu.
Çiftin 23 ve 18 yaşlarında iki çocuğu bulunuyor.
1995’te bir dizi setinde tanışan Avustralyalı çift, aralarındaki yaş farkından dolayı hayranlarından sürekli olumlu ve olumsuz yorumlar almış ve Hugh Jackman her fırsatta eşini çok sevdiğini vurgulayan beyanlarda bulunmuştu.
"SADAKATİN BENİM İÇİN İNANILMAZ BİR HEDİYE"
Ünlü oyuncu geçen nisan ayında evlilik yıldönümü sebebiyle sosyal medyadan eşi için “Seni çok seviyorum. Birlikte güzel bir aile yarattık. Ve hayat. Kahkahan, ruhun, cömertliğin, mizahın, küstahlığın, cesaretin ve sadakatin benim için inanılmaz bir hediye” mesajını paylaşmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sakın geri adım atmayın!
- Örsan K. Öymen adaylığını açıkladı
- 'Yolları ayırabiliriz'
- Kaftancıoğlu'ndan Özgür Özel ve Örsan Öymen açıklaması
- Özel ve Öymen adaylıklarını açıkladı!
- Vaaz mı laikliğe meydan okuma mı!
- Santarelli: 'Oyuncularımdan bunu bekliyordum'
- Erdoğan'ın 'Tanrıkulu' çıkışına tepki
- Ceyda Düvenci hastaneye kaldırıldı
- Siroz olan Harika Avcı’dan kötü haber