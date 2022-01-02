Ünlü fotomodel moda dünyasının yeni hilesini TikTok'tan ifşa etti: 'Büyük beden reklamlarının içyüzü'

02 Ocak 2022 Pazar, 11:01

Bir büyük beden modeli, giyim markalarının büyük beden kişiler için teşvik ettiği "imkansız" güzellik standartlarına dikkat çekti. Model, markaların birçoğunun yüz ve boynun yine de "ince" görünmesi için kendisini şişman kostümü giymeye zorladığını öne sürdü.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; @coolquinn kullanıcı adlı model, TikTok'ta paylaştığı bir videoda, onlardan birine benzemese de eskiden bir büyük beden modeli olduğunu söyledi. The Dailydot, mankenin gerçek adının Karoline Bjørnelykke olduğunu aktardı.

"DAHA BÜYÜK KIYAFETLER GİYMEYE ZORLANIYORUZ"

Bjørnelykke söz konusu videoda, büyük beden olmadığı için markalar tarafından sıklıkla şişman kostümü ve daha büyük kıyafetler giymeye zorlandığını ifade etti.

Bu markalar genelde 44 beden ve üzeri ürünlere sahipken, Bjørnelykke videosunda "gözünüz varsa öyle olmadığımı görebilirsiniz" diyor.

"Peki bunu nasıl düzelteceğiz?"

Bjørnelykke daha sonra, çekimler için nasıl şişman kostümü parçaları getirmesinin istendiğini göstermeye başlıyor. Model, "Esasında parçalar halinde bir şişman kostümü olan, vatka dedikleri şeyleri getirmem gerekiyor" diyor. Bunun ardından şişman kostümü parçalarının vücudunu şişman göstermek için nasıl kullanıldığını gösteriyor.

"Bu yeterli gelmezse, her şeyi arkada sabitliyorsunuz."

"YÜZÜN İNCE GÖRÜNMESİNİ SAĞLAMAK İÇİN..."

Bjørnelykke markaların bunu, modelin yüzünün yine de ince görünmesini sağlamak için sıklıkla yaptığını ifade ediyor.

Model, "Çünkü böylece yüzün ve boyun gerçekten ince ve keskin görünüyor, bu sadece gerçek dışı değil, imkansız standartlar da yaratıyor" diyor.

55 BİNİN ÜZERİNDE BEĞENİ ALDI

Söz konusu video, TikTok'ta 55 binin üzerinde beğeni aldı. Bjørnelykke videosunda, "Tavsiyem gerçek büyük beden kadınları kullanmanızdan ibaret. Çünkü dışarıda çok sayıda muhteşem, büyük beden kadın var" diye ekledi.

Videoya yorum yapan kullanıcılar, Bjørnelykke'in videosunun büyük beden reklamcılığını açıkladığını dile getirdi.

Bir kullanıcı, "Bu, hiçbir zaman mantıklı gelmeyen orta kısımları açıklıyor" dedi.

Bir diğeri de, "Ah, çene çizgileri şimdi anlam kazandı" diye yazdı.

Refiner29, 2014'te bir dizi büyük baden modeliyle ve blog yazarıyla görüştükten sonra büyük beden reklamcılığı için vatka kullanımını haberleştirmişti. Bjørnelykke, The DailyDot'ın e-postasına yanıt vermedi.