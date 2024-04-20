Ünlü gerilim filmi Oldboy dizi oluyor!

Yayınlanma: 20.04.2024 - 21:12

Güncelleme: 20.04.2024 - 21:12

Park Chan-wook, 2003 yapımı ünlü gerilim filmi Oldboy'u İngilizce bir dizi olarak yeniden canlandırmaya hazırlanıyor.

Oldboy, Garon Tsuchiya ve Nobuaki Minegishi'nin aynı adlı manga serisinden uyarlandı. Film, 15 yıl hapis yattıktan sonra gizemli bir yeraltı hücresinden serbest bırakılan Oh Dae-su'nun etrafında dönüyor. Park'ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği film, acımasız şiddeti, dudak uçuklatan aksiyonu ve dolambaçlı olay örgüsüyle beğeni topladı.

Bu, Oldboy'un ikinci İngilizce uyarlaması olacak. Spike Lee, 2013 yılında filmi Amerika Birleşik Devletleri'ne taşıyarak yeniden çekmişti, ancak bu versiyon eleştirmenlerden ve seyircilerden olumsuz eleştiriler almıştı.