Pandemi zamanında damga vurmuştu... Devam filmi geliyor! İlk fotoğraflar yayımlandı...

İspanyol yapımı gerilim filmi The Platform'dan devam filmi geliyor. Filmden ilk fotoğraflar geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2024 - 19:45
Pandemi zamanında damga vurmuştu... Devam filmi geliyor! İlk fotoğraflar yayımlandı...
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Netflix'in 'The Platform 2' filminden ilk görüntüler paylaşıldı. İlk filmiyle büyük ses getiren distopik dünya, devam filmiyle geri dönüyor. Netflix'in 'The Platform' serisinin devam filmi, ilk filmin yarattığı rahatsız edici atmosferi devam ettirmeye hazırlanıyor.

Film, gizemli bir figürün Platform'da yeni bir düzen kurmasıyla başlıyor. Ancak, bu yeni düzenin getirdiği adaletin gerçekten uygulanabilir olup olmadığı ve bunu kimin uygulayacağı merak konusu. İlk filmde olduğu gibi, devam filmi de toplumsal sınıf farkları, insan doğası ve adalet kavramı üzerine derinlemesine düşündüren bir hikaye sunmayı amaçlıyor.

Yayımlanan ilk görüntülerde, mahkumların yaşadığı dehşet dolu atmosfer ve karakterlerin içinde bulunduğu çaresizlik vurgulanıyor. Yeni filmde rol alacak oyuncular arasında Milena Smit ve Hovik Keuchkerian gibi yetenekler bulunuyor.

Şu anda yapım aşamasında olan 'The Platform 2' için henüz bir yayın tarihi belirlenmedi.


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