Pandemi zamanında damga vurmuştu... Devam filmi geliyor! İlk fotoğraflar yayımlandı...
İspanyol yapımı gerilim filmi The Platform'dan devam filmi geliyor. Filmden ilk fotoğraflar geldi.
Netflix'in 'The Platform 2' filminden ilk görüntüler paylaşıldı. İlk filmiyle büyük ses getiren distopik dünya, devam filmiyle geri dönüyor. Netflix'in 'The Platform' serisinin devam filmi, ilk filmin yarattığı rahatsız edici atmosferi devam ettirmeye hazırlanıyor.
Film, gizemli bir figürün Platform'da yeni bir düzen kurmasıyla başlıyor. Ancak, bu yeni düzenin getirdiği adaletin gerçekten uygulanabilir olup olmadığı ve bunu kimin uygulayacağı merak konusu. İlk filmde olduğu gibi, devam filmi de toplumsal sınıf farkları, insan doğası ve adalet kavramı üzerine derinlemesine düşündüren bir hikaye sunmayı amaçlıyor.
Yayımlanan ilk görüntülerde, mahkumların yaşadığı dehşet dolu atmosfer ve karakterlerin içinde bulunduğu çaresizlik vurgulanıyor. Yeni filmde rol alacak oyuncular arasında Milena Smit ve Hovik Keuchkerian gibi yetenekler bulunuyor.
Şu anda yapım aşamasında olan 'The Platform 2' için henüz bir yayın tarihi belirlenmedi.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- İstinyePark AVM'de korkutan yangın!
- '6 yıldır yaşattığınız zulüm yetmedi mi?'
- 'Daha gerzekçe açıklama duymadım, yazıklar olsun'
- Ve Şimşek IMF'yle 'el sıkıştı'
- İki soruşturma birden
- Gülşen Bubikoğlu '50 yıllık dans...'ı paylaştı
- İzmitlinin hakkı bütün İzmitlilere!
- 562 bin liralık 'alınteri'
- İlk üç yıl zorunluluğu olmayacak
- Mazbata töreninde hakaret: Gözaltına alındı!