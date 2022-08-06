Ünlü Hollywood yıldızı Anne Heche ölümden döndü: Trafik kazası sonrası entübe edildi
Dünyaca ünlü oyuncu Anne Heche, Los Angeles'ta geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Çarpmanın etkisiyle alev alan araçtan yanıklarla kurtulan oyuncu, yoğun bakımda entübe edildi.
ABD'li oyuncu Anne Heche, Los Angeles'taki evinin önünde korkunç bir kaza geçirdi. Arabasıyla kendi garaj kapısına vuran oyuncu, alev alan otomobilden güçlükle çıkarıldı. Kazada ağır yaralanan oyuncu, hastaneye kaldırıldı.
SIRTINDA YANIKLAR OLUŞTU
Haber Global'in aktardığı habere göre; hızlı kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden oyuncu, hızla garajına çarptı. Çarpmanın etkisiyle oyuncunun da içinde olduğu araç alev aldı.
Alev topuna dönen araçtan çıkarılan oyuncunun sırtında ciddi yanıklar meydana geldi. ABD'nin Fox11 LA adlı kanalında, ünlü oyuncunun sırtındaki yanıklar açıkça görüldü.
ENTÜBE EDİLDİ
Apar topar hastaneye kaldırılan ve durumu ciddiyetini koruyan dünyaca ünlü yıldız, yoğun bakımda entübe edildi. ABD basınında yer alan haberlere göre, aracı çok hızlı kullanan oyuncunun korkunç kazadan önce birkaç kez başka yerlere çarptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
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