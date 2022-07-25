Hollywood'un ünlü yönetmeni Bob Rafelson hayatını kaybetti
"Five Easy Pieces" filmiyle 2 dalda Oscar kazanan dünyaca ünlü yönetmen Bob Rafelson, yaşamını yitirdi. 89 yaşındaki Rafelson, "The Monkees" televizyon dizisiyle Emmy Ödülleri’ne de layık görülmüştü.
Oscar ödüllü Hollywood yönetmeni Bob Rafelson, 89 yaşında yaşamını yitirdi. Ailesi, ünlü yönetmenin cumartesi akşamı Colorado’daki Aspen kasabasındaki evinde öldüğünü bildirdi.
Rafelson, 1970'te senaristliğini ve yönetmenliğini yaptığı "Five Easy Pieces" filmiyle 2 dalda Oscar aldı. Ünlü yönetmen, 1967'de ortağı Bert Schneider ile yapımcılığını üstlendiği "The Monkees" televizyon dizisiyle Emmy Ödülleri’ne layık görüldü.
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1960 ve1980’li yıllar arasında getirdiği yeni film yapım teknikleri ile Hollywood film endüstrisine katkı sağlayan Rafelson’ın yapımcılığını ve yönetmenliğini yaptığı filmler arasında “Head (1968)”, "Easy Rider (1969)”, “The Last Picture Show (1971)”, “The King of Marvin Gardens (1972)”, “The Postman always rings twice (1981)”, “Black Widow (1987)” ve “Mountains of the Moon (1990)” yer aldı.
Üniversiteyi bitirdikten sonra lise aşkı Toby Carr ile evlenen ve 2000’li yılların başında Hollywood macerasına ara veren ünlü yönetmen, ikinci eşi Taurek Rafelson ve iki oğluyla Aspen’de yaşıyordu.
Rafelson’un ilk evliliğinden de bir oğlu vardı.
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