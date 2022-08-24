Ünlü iş insanı 82 bin liralık hesaba isyan etti: '9 bin 500 TL'lik hizmet bedeli de eklenmiş
Bodrum'daki fahiş hesaplara bir yenisi daha eklendi. Ünlü iş insanı Murat Cevahir, önceki gün üç arkadaşıyla kebapçıya gitti. Gece sonunda gelen hesap ve servis bedeli Cevahir'i sinirlendirdi. Grubun isyanı büyüyünce indirim yapıldı.
Her yıl yüksek fiyatlarıyla gündeme gelen Bodrum'da yine şaşırtacak bir olay yaşandı. Ünlü iş insanı Murat Cevahir, önceki gün üç arkadaşıyla Yalıkavak'taki bir kebapçıya gitti. Grup, meze, et çeşitleri ve içecekler söyledi.
9 BİN TL'LİK HİZMET BEDELİ
İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinden Evren Abdullahoğlu’nun haberine göre; gece sonunda dörtlü hesabı görünce büyük şok yaşadı. Adisyonda tam 82 bin lira yazıyordu.
Hesaba 9 bin 500 lira da hizmet bedeli eklenmişti.
TEPKİ GÖSTERDİLER
Hesabı gören grup, duruma çok sinirlendi. İş insanı Cevahir, mekandaki görevlilere tepki gösterdi ve "Yediğimiz ve içtiğimiz ürünlerin bedeli bu olamaz. Çok fahiş bir hesap çıkarttınız. Bunu kabul edemeyiz" dedi.
Grubun isyanı dakikalar geçtikçe daha da arttı. Bunun üzerine mekan çalışanları tarafından 7 bin 297 lira indirim yapıldı.
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