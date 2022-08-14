İş insanı İsa Uçar, otel odasında ölü bulundu
İstanbul Büyükçekmece'de, iş insanı İsa Uçar (61), kaldığı otelin odasında ölü bulundu. Polis ekipleri otel odasında yaptıkları incelemede ruhsatsız tabanca buldu. Uçar'ın intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.
Kumburgaz Mahallesi'nde bulunan bir otelde; Uçar Grup İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İsa Uçar, sabah 10.00 sıralarında otele tek başına giriş yaptı. Tüm gün odasından çıkmayan ve haber alınamayan Uçar'ı merak eden çocukları, telefon üzerinden konumunu bularak, akşam saatlerinde otele geldi.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Otel odasının kapısının açılması ile babalarını vurulmuş halde bulan çocuklar, durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 4 çocuk babası Uçar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
'İNTİHAR' İHTİMALİ
Polis ve savcı incelemesinin ardından Uçar'ın cenazesi kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Polis ekipleri otel odasında yaptıkları incelemede ruhsatsız tabanca bulurken, iş insanının intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.
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