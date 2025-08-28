Ünlü iş insanının kızı Defne Akçakayalıoğlu ABD'de yaşamını yitirdi

Royal Yönetim Danışmanlığı ve Ekspo Faktoring’in kurucuları Hasan ve Zeynep Akçakayalıoğlu’nun kızları Defne Akçakayalıoğlu, ABD’de hayatını kaybetti.

Aile, yaptığı açıklamada kızlarının zamansız kaybından duydukları derin üzüntüyü dile getirdi.

Chicago Üniversitesi’nde bilişsel bilimler alanında eğitim gören Defne Akçakayalıoğlu, kısa bir süre önce Miller Tıp Fakültesi’nde görevine başlamıştı. Genç yaşına rağmen akademik alanda elde ettiği başarılarıyla dikkat çekmişti.

AİLENİN TAZİYE MESAJI

Acı haberi duyuran Akçakayalıoğlu ailesi şu ifadeleri paylaştı:

“Defne Akçakayalıoğlu'nu zamansız kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Seni sonsuza kadar kalbimizde yaşatacağız Defnemiz.”

ÖLÜM NEDENİ HAKKINDA AÇIKLAMA YAPILMADI

Defne Akçakayalıoğlu’nun ölüm nedeni hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Genç yaşta yaşamını yitiren Defne Akçakayalıoğlu’nun cenazesi, 29 Ağustos Cuma günü İstanbul Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Ulus Mezarlığı’na defnedilecek.