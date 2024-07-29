Ünlü isimlerden Kenan Işık'a veda: 'Hoşça kal usta'

Yayınlanma: 29.07.2024 - 14:31

Güncelleme: 29.07.2024 - 14:31

21 Mart 2014'ten bu yana komada olan Kenan Işık, 76 yaşında hayata gözlerini yumdu, haberi alan ünlü isimler sosyal medyadan taziye mesajlarını paylaştı.

DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRÜ TAMER KARADAĞLI

Türk tiyatrosu bir ustasını daha kaybetti. Kenan Işık'a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine sabır diliyorum.

HÜLYA KOÇYİĞİT

Türk tiyatrosunun ve televizyon dünyasının unutulmaz ismi Kenan Işık'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum.

ALİ SUNAL

Mekânın cennet olsun canım Sayın Bakanım. Şu karede olduğum için o kadar şanslıyımki... Sana doyamadık Kenan ağabeyim. İyi ki tanımışım, dertleşmişim, şakalaşmışım, sahne paylaşmışım nur içinde yat Kenan Işık.

ZAFER ALGÖZ

Allah, rahmet eylesin. Oyunculuk mesleğini seçmemde çok büyük emeğin var. Kenan Işık 10 yıldır hayata tutunmaya çalıştı ve acıları son buldu. Kıymetli ağabeyim, mekânın cennet olsun.

Allah rahmet eylesin,oyunculuk mesleğini secmemde çok büyük emeğin var…#kenanışık .10 yıldır hayata tutunmaya çalıştı ve acıları son buldu kıymetli ağabeyim,mekanın cennet olsun.?? — zaferalgoz (@zaferalgoz) July 29, 2024

GÜLBEN ERGEN

Dev çınarım Kenan Işık... İki yılımızın her günü sevgiyle, saygıyla, anılarla geçti 'Dadı'da... 10 yıllık hasret sürecine sonsuzluk eklendi şimdi. Değerli ailesine, sevenlerine sabırlar dilerim. Allah rahmet eylesin. Başımız sağolsun.

Dev Çınarım Kenan Işık…

İki yılımızın her günü sevgiyle, saygıyla, anılarla geçti Dadı’da.

10 yıllık hasret sürecine sonsuzluk eklendi şimdi.

Değerli ailesine, sevenlerine sabırlar dilerim.

Allah rahmet eylesin.

Başımız sağ olsun. #KenanIşık pic.twitter.com/IcNtevwY0J — Gülben Ergen (@gulbenergen) July 29, 2024

GÜVEN HOKNA

Oyuncu, sunucu ve senarist Sayın Kenan Işık'ı kaybetmişiz. Mekanı cennet olsun. Nurlarda uyusun. Acılı ailesine sabır, dilerim.

AYŞEGÜL ALDİNÇ

10 yıldır uykudan uyanacakmış gibi gelirdi hep. Ümit işte... Olmadı. Işıklara kavuştun; karizmatik, etkili, hitabet'in ustası, zarif bir beyefendi. Dostluğunu kazanmakla mutlu olmak nadir kalmışdın; soyadın gibi ışıklar içinde uyudu. Ailenin, dostlarının, seni bağrına basıp sağlığına her dem duacı olan sevenlerinin başı sağolsun Kenan Işık.

Not: Rahmetli Orhan Kural'ın Seyahatname isimli kitaplarının 2'ncisinde yazar olarak biz de bulunup seyahat anılarımızı yazmıştık.Kitabı bana imzalamıştı. Şimdi anılarımızın dışında ondan fizikî olarak kalan tek hatıra bu oldu…

MELEK BAYKAL

Sevgili Kenan Işık'ı kaybetmişi. Çok üzgünüm çok.

SERAY SEVER

Nur içinde yat Büyük üstat Kenan ışık. Allah ailesine ve sevenlerine sabırlar versin. Başımız sağ olsun.

EMEL SAYIN

Bu sabah Kenan Işık'ın vefât haberini öğrendim, çok üzgünüm. Sevgili Kenan Işık'a Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.



NURGÜL YEŞİLÇAY

Kenan abiciğim, aklım hep böyle; tatlı, neşeli, güler yüzlü kalacaksın. Nurlar içinde uyu. Türk halkının başı sağ olsun.



GONCA VUSLATERİ

Benim bu ülkede Antigone'm sensin demiştiniz. Boynumun borcu olsun... Allah rahmet eylesin. Türkiye'nin başı sağ olsun



SİNEM KOBAL

Hoşça kal usta.