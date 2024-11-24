Ünlü isimlerden Öğretmenler Günü paylaşımları

Yayınlanma: 24.11.2024 - 12:34

Güncelleme: 24.11.2024 - 12:34

TÜRKAN ŞORAY

"Başöğretmen Ata’mızın açtığı yolda yarınlarımız olan evlatlarımızı sizler yetiştirıyorsunuz. Kutsal bir mesleği icra ediyorsunuz. İyi ki varsınız öğretmenlerimiz.. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun."

HÜLYA KOÇYİĞİT

"Bugün 24 Kasım Öğretmenler günü… Çocuklarımızın yollarına ışık tutan, onlara rol model olan, geleceğimizin umudu olan yavrularımıza büyük bir şefkatle yaklaşan öğretmenlerimizin günü… Öğretmenlik, yalnızca bilgiyi aktarmak değil, tüm neslimizin geleceğini şekillendiren kutsal bir meslek. Başta, Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve rahmetle anıyor, eğitim dünyasına emek veren tüm öğretmenlerimize saygı ve minnetlerimi sunuyorum."

AÇELYA AKKOYUN

"Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlarım, sağlık, huzur ve mutluluk dolu nicelerine…"





MUSTAFA SANDAL

"Başta Başöğretmenimiz Atatürk olmak üzere, bende emeği olan öğretmenlerimin ve tüm öğretmenlerin günü kutlu olsun"

NİLÜFER

"24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun."

TOLGA ÇEVİK

"Öğretmenler Günü kutlu olsun. Yıllar sonra karşılaştığım güzel öğretmenimle bir anı."





İBRAHİM BÜYÜKAK

"24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun."

MÜJDE UZMAN

"Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk ve onun; doğrunun, iyinin, güzelin, bilimin ışığında bu çok değerli ve zor mesleği yüksek sorumluluk bilinciyle icra eden tüm öğretmenlerimizin günü kutlu olsun. Emeklerinize sağlık. Hakkınız ödenmez, çok teşekkür ederiz. Öğretmenler Günü kutlu olsun."







ENGİN ALTAN DÜZYATAN

"Tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü kutlu olsun."