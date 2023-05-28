Ünlü isimlerden seçim sonuçlarına ilişkin ilk tepkiler

Yayınlanma: 28.05.2023 - 21:23

Güncelleme: 28.05.2023 - 21:33

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim yasağını kaldırmasıyla birlikte veriler gelmeye başladı. ANKA ve AA'nın aktardığına göre, açılan sandık oranı yüzde 95'i geçti.

Kesin olmayan sonuçlar göz önüne alındığında seçimi Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan'ın önde götürdüğü görülüyor.

"KOLAY GELSİN ALAYINIZA"

Seçim sonuçlarına ilişkin paylaşım yapan oyuncu Levent Üzümcü, "Yargılanmama isteğiniz çok baskındı. Her şeye rağmen… Buyrun yönetin bakalım nasıl yönetecekseniz. Kolay gelsin alayınıza." ifadelerini kullandı.

Yargılanmama isteğiniz çok baskındı. Her şeye rağmen…buyrun yönetin bakalım nasıl yönetecekseniz. Kolay gelsin alayınıza. — Levent Üzümcü (@LeventUzumcu) May 28, 2023

"İNSAN OLARAK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Ünlü sanatçı Fazıl Say da Kılıçdaroğlu'na insanlığı için teşekkür ettiğini belirterek şu ifadelerde bulundu:

Başta,yıllardır; Tehtit yerine anlayışı, Kin yerine sevgiyi, İnsan olmayı, birbirimizi anlamayı,bize hatırlatan bize sunan @kilicdarogluk na insanlığı için teşekkür ederim. Tüm emeği geçenleri sevgiyle kucaklıyorum. 48’iz! İnsan olarak teşekkür ediyorum! Ver elini hayat! Devam."

Başta,yıllardır;??

Tehtit yerine anlayışı,

Kin yerine sevgiyi,

İnsan olmayı, birbirimizi anlamayı,bize hatırlatan bize sunan @kilicdarogluk na insanlığı için teşekkür ederim????

Tüm emeği geçenleri sevgiyle kucaklıyorum

48’iz!

İnsan olarak teşekkür ediyorum! Ver elini hayat! Devam — Fazıl Say (@fazilsaymusic) May 28, 2023

"UMARIM İSTİFA ETMEZ"

Yemeksepeti'nin eski CEO’su Nevzat Aydın ise sosyal medya hesabından "Helal olsun Kılıçdaroğlu" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisinden beklenenin aksine devletin bütün imkanlarıyla kullandığı orantısız güce rağmen daha önce hiç yenilmemiş bir adaya karşı son derece başarılı bir kampanya dönemi geçirdiğini düşünüyorum. Umarım istifa etmez. Hakkım varsa ki yoktur, helal olsun Kılıçdaroğlu."

Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisinden beklenenin aksine devletin bütün imkanlarıyla kullandığı orantısız güce rağmen daha önce hiç yenilmemiş bir adaya karşı son derece başarılı bir kampanya dönemi geçirdiğini düşünüyorum.



Umarım istifa etmez. Hakkım varsa ki yoktur, helal olsun… pic.twitter.com/A1hInyxQCq — Nevzat Aydın (@zagortenay76) May 28, 2023

"UMUT ETMEK DE GÜZELDİ"

Aktivist ve avukat Feyza Altun da Kılıçdaroğlu'na teşekkür ederek şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu’na teşekkür ederim, umut etmek de güzeldi. Artık soğan alamayan, tedavi olamayan, kafasını pirille yıkayan, fırsat eşitliğini yakalayamayan, adliyede adaleti bulamayan, pazarda çantasını dolduramayan başının çaresine baksın. Biz yine birlikteyiz mücadele edeceğiz."