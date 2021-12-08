Instagram genç kullanıcılarını korumak için yeni özellikler açıkladı

08 Aralık 2021 Çarşamba, 09:30

ABD Kongresinde 8 Aralık'ta ifade verecek olan Instagram'ın başkanı Adam Mosseri, şirketin sitesinden yayımladığı açıklamada, ergenlik çağındaki gençleri korumak için uygulamalarında değişiklikler yaptıklarını belirtti.

Mosseri, Instagram'ın genç kullanıcılara önerilen ve gösterilen içeriklerin ve hesapların daha sıkı denetleneceğini vurguladı.

YILBAŞINDA BAŞLAYACAK

Açılamasında platforma gençler için getirdikleri "mola ver" özelliği sayesinde programı belirli süre kullanan gençlerin ara vermeye teşvik edileceğine dikkati çeken Mosseri, ABD, İngiltere, Avustralya ve Kanada'da bugün devreye giren bu özelliğin diğer ülkelerde gelecek yılbaşında başlayacağını bildirdi.

Mosseri, Instagram'da kullanıcıların kendisini takip etmeyen ergenlik çağındaki kullanıcıları etiketlemesinin artık engellendiğini de bildirdi.

Ocak ayından itibaren genç kullanıcıların içeriklerini ve önceden aldıkları beğeni ve yorumları topluca silme özelliği getirileceğini de duyuran Mosseri, gelecek martta ise ailelerin çocuklarının uygulamada geçirdikleri süreyi kontrol edebilmelerini sağlayacak yeni bir aracın kullanıma sunulacağı bilgisini verdi.

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, eylül ortasında yayımladığı haberde, Facebook ürünleri ile çocuk ve gençlerin zihin sağlığı arasındaki ilişkiyi araştıran bazı belgeleri kamuoyu ile paylaşmış, rapordaki bulgular tartışmalara neden olmuştu.