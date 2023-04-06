Ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'den üzücü haber... Kansere yakalandığını duyurdu

'Şarkılar seni söyler' programının sunucularından ünlü klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici, kansere yakalandığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 10:05
Ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'den üzücü haber... Kansere yakalandığını duyurdu
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Ünlü klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici bağırsak kanserine yakalandı.  'Şarkılar Bizi Söyler' programı ile ekranlarda olan 46 yaşındaki sanatçının ameliyat olduğu ve doktor gözetiminde kalması gerektiği belirtildi.

Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre, ameliyata giren Şenlendirici'nin bağırsağından 11 santim alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.



Hünsnü Şenlendirici kanser

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