Kansere yakalanmıştı... Arka Sokaklar oyuncusu Boğaç Aksoy'dan sevindiren haber!

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 09:57

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 11:01

Ünlü oyuncu Boğaç Aksoy bir süre önce lenf kanserine yakalanmış doktorunun tavsiyesi üzerine oyunculuğa ara vermişti.

Sağlığına kavuşan ünlü oyuncu, sosyal medyasında paylaştığı fotoğrafla yeni bir projeye imza attığını takipçileriyle paylaştı.

Yapımcılığını Erdoğan Bayrak’ın yaptığı, senaryosunu Coşkun Gündoğdu’nun yazdığı ve yönetmen koltuğunda ise Taner Bahadır’ın oturduğu D.O.Z isimli sinema filminde başrolü Yağmur Ün ile paylaşacak olan Aksoy’un "Setlere geri dönüyorum!" paylaşımına tebrik mesajları yağdı.