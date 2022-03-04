Ünlü komedyen, Jeff Bezos ile uzaya gidecek
Saturday Night Live'ın ünlü komedyeni Pete Davidson, milyarder Jeff Bezos'un Blue Origin uçuşuna katılarak uzaya çıkacak. Davidson, bu yıl içinde Bezos’a Blue Origin uzay uçuşunda katılmak için bir anlaşma imzalayabilir.
Son zamanlarda Kim Kardashian ile sık sık adı anılan Saturday Night Live’ın ünlü komedyeni Pete Davidson, bu defa uzay merakıyla gündeme geldi.
Sözcü'nün New York Post'tan aktardığı habere göre; Davidson, bu yıl içinde Bezos’a Blue Origin uzay uçuşunda katılmak için bir anlaşma imzalayabilir. Davidson, daha önce yeni kız arkadaşı Kim Kardashian ile Bezos’un evinde bir akşam yemeğinde görülmüştü.
"AYRINTILAR KESİNLEŞİYOR"
İsmini belirtmek istemeyen bir kaynak “Tanıştıklarında Jeff ile gerçekten iyi geçindi” derken, ünlü komedyenin uzay macerası ile ilgili de şunları söyledi:
“Pete heyecanlı. Henüz bir sözleşme imzalamadılar ama olacak gibi görünüyor. Ayrıntılar kesinleşiyor.”
Davidson, SNL kadrosuna 2014 yılında henüz 20 yaşındayken katıldı. Bezos, havacılık şirketi Blue Origin’i 2000 yılında kurdu ve ilk olarak Temmuz 2021’de uzaya gitti. Eski “Star Trek” oyuncusu William Shatner da geçen ekim ayında bir Blue Origin yolculuğuna çıkarak uzaya giden en yaşlı kişi oldu.
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