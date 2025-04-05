Ünlü komedyen Russell Brand'e cinsel saldırı suçlaması: Hakim karşısına çıkacak!
Ünlü komedyen Russell Brand, 1999-2005 yılları arasında işlendiği iddia edilen tecavüz ve cinsel istismar suçlamalarıyla 2 Mayıs’ta hâkim karşısına çıkacak.
Ünlü komedyen ve oyuncu Russell Brand, 1999-2005 yılları arasında gerçekleştiği iddia edilen tecavüz ve cinsel istismar suçlamalarıyla yargılanacak. 50 yaşındaki Brand hakkında açılan dava, dünya kamuoyunun gündemine oturdu.
İDDİALARIN ARDINDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Daily Mail'in haberine göre, Eylül 2023'te İngiliz basınında yer alan bir dizi cinsel saldırı iddiasının ardından, Brand hakkında resmi soruşturma başlatıldı. Suçlamalar, dört ayrı kadının beyanlarına dayanıyor.
Russell Brand’e Yöneltilen Suçlamalar Şöyle:
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1999 yılında Bournemouth’ta tecavüz
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2001 yılında Londra Westminster’da cinsel istismar
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2004 yılında Londra Westminster’da tecavüz ve cinsel istismar
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2004-2005 yılları arasında Londra Westminster’da cinsel istismar
DAVA 2 MAYIS'TA GÖRÜLECEK
Brand’in 2 Mayıs’ta Westminster Sulh Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkması bekleniyor. Ancak ünlü komedyenin şu anda ABD’de olduğu tahmin ediliyor.
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