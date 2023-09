Yayınlanma: 17.09.2023 - 14:08

Güncelleme: 17.09.2023 - 14:08

Russell Brand hakkındaki cinsel saldırı haberlerinin ardından Russell Brand'in kim olduğu ve hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Russell Brand kimdir, kaç yaşında, nereli? Russell Brand hangi filmlerde oynadı?

RUSSELL BRAND KİMDİR?

Russell Edward Brand, 4 Haziran 1975 yılında doğdu. 2004'te Big Brother'ın spin-off'u Big Brother's Big Mouth'un sunucusu olan Brand, ilk büyük rolünü St. Trinian's'da aldı.

2008'de Forgetting Sarah Marshall'da yer aldıktan sonra 2010'da Get Him to the Greek'de de ana karakterleri oynadı. 2010 yılında Despicable Me'de seslendirme yapan Brand, daha sonra Hop, Arhur ve Despicable Me 2 animasyonlarında da seslendirmeler gerçekleştirdi.

Brand, medyada skandallarıyla adından yoğun söz ettirdi, MTV dâhil olmak üzere birçok ödül töreninde ihtilaflı davranışlar sergiledi. 2008 yılında BBC'de yayınlanan The Russell Brand Show programını Andrew Sachs'a yaptığı şakalar yüzünden bırakmak zorunda kaldı. Uyuşturucu, alkol ve patavatsızlığını komedilerinde sık sık kullanmaktadır. Prospect dergisi tarafından 2015 yılının Nisan ayında açıklanan ve yaklaşık 3000 kişi ile yaptığı dünyanın önde gelen düşünürleri anketinde Brand dördüncü sırada yer aldı.

RUSSELL BRAND'İN OYNADIĞI FİLMLER NELER?

Rock of Ages

Arthur

Nil'de Ölüm

Zorlu Görev

Gerçek Masallar

Aşkzede

RUSSELL BRAND'E TECAVÜZ SUÇLAMASI

İngiliz komedyen Russell Brand, kariyerinin zirvesinde olduğu 2006-2013 yılları arasında dört kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.