Nissan yöneticileri Qashqai’nin makyajlı haliyle sektörde oldukça iddialı

Yayınlanma: 01.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 01.07.2024 - 04:00

Hem tasarım hem de teknoloji açısından yenilenen Nissan Qashqai satışa sunuldu. Beş donanım versiyonu bulunan 1.3 DIG-T benzinli motorlu Qashqai’nin kampanyalı fiyatları 1 milyon 799 bin 900 TL’den, dört donanım versiyonu bulunan e-Power teknolojili Qashqai’nin fiyatlarıysa 2 milyon 199 bin 900 TL’den başlıyor. Nissan Türkiye Genel Müdürü ve Bağımsız Pazarlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Charbel Abi Ghanem, amiral gemisi olarak tanımladığı Qashqai ile ilgili olarak “Lansmana özel fiyatı ile yeni Qashqai, güncellenen tasarımı, dikkat çeken teknolojisi ve GSR2’nin gerektirdiği güvenlik özellikleri ile şimdi çok daha göz alıcı” açıklamasını yaptı.

Yenilenen Qashqai’nin Türkiye lansmanına Nissan Avrupa Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mayra Gonzales Velasco ve Nissan AMIEO Crossover Direktörü Adrien Levesque de katıldı. Nissan’ın gelecek vizyonu olan Arc iş planını hatırlatan Mayra Gonzales Gonzales, “Arc planı, geleceğe giden yolumuzda sürekli ilerlememizi ve değişen pazar koşullarına uyum sağlama yeteneğimizi gösteriyor. Bu plan, değer ve rekabet gücü yaratmada daha ileriye daha hızlı ulaşmamızı sağlayacak” diye konuştu.

YENİLİK RÜZGÂRI

Nissan 2026 Mart ayına kadar global pazarlara 16’sı elektrikli olmak üzere 30 yeni modeli sunacak ve içten yanmalı motorlu binek araç modellerinin yüzde 60’ını yenileyecek. Leaf modeliyle seri üretim elektrikli otomobil çağının öncülerinden biri olan Nissan, 2026 yılına kadar Avrupa pazarında beş yeni elektrikli modelin satışına başlayacak. Adrien Levesque ise liderlik iddiası ile ilgili sorduğum soruya “Benim bu araçla ilgili görüşüm şu: Eskisinden çok daha iyi. Onun için daha önce lider olduysak şimdi de yine lider olabiliriz” şeklinde yanıt verdi.

