Sokak röportajından birbirinden ilginç cevaplar: Uğur Şahin yerine 'Tülin Şahin' dedi

14 Aralık 2021 Salı, 14:07

Cumhuriyet TV, Fatih'te, yurttaşlara ''Üç bilim insanı sayar mısınız?'' sorusunu yöneltti.

Cevaplar arasında ise dikkat çeken isimler yer aldı.

Bazı yurttaşlar siyasi figürleri söylerken; bazıları ise yanıt bulamadığını ifade etti.



Bir yurttaş ise BionTech kurucusu Uğur Şahin'in ismini karıştırıp Tülin Şahin yanıtını verdi.







