Sokak röportajından birbirinden ilginç cevaplar: Uğur Şahin yerine 'Tülin Şahin' dedi

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Cumhuriyet TV, bilim insanlarını yurttaşlara sordu. ''Üç bilim insanı sayar mısınız?'' sorusu üzerine yurttaşlardan biri Tülin Şahin dedi.

cumhuriyet.com.tr
14 Aralık 2021 Salı, 14:07

Cumhuriyet TV, Fatih'te, yurttaşlara ''Üç bilim insanı sayar mısınız?'' sorusunu yöneltti. 

Cevaplar arasında ise dikkat çeken isimler yer aldı. 

Bazı yurttaşlar siyasi figürleri söylerken; bazıları ise yanıt bulamadığını ifade etti. 

Bir yurttaş ise BionTech kurucusu Uğur Şahin'in ismini karıştırıp Tülin Şahin yanıtını verdi. 




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