Sokak röportajından birbirinden ilginç cevaplar: Uğur Şahin yerine 'Tülin Şahin' dedi
Cumhuriyet TV, bilim insanlarını yurttaşlara sordu. ''Üç bilim insanı sayar mısınız?'' sorusu üzerine yurttaşlardan biri Tülin Şahin dedi.
Cumhuriyet TV, Fatih'te, yurttaşlara ''Üç bilim insanı sayar mısınız?'' sorusunu yöneltti.
Cevaplar arasında ise dikkat çeken isimler yer aldı.
Bazı yurttaşlar siyasi figürleri söylerken; bazıları ise yanıt bulamadığını ifade etti.
Bir yurttaş ise BionTech kurucusu Uğur Şahin'in ismini karıştırıp Tülin Şahin yanıtını verdi.
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