Ünlü model Bella Hadid'in eski sevgilisi tutuklandı!

Podyumların aranan ismi Bella Hadid'in yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu binicilik şampiyonu Adan Banuelos, ABD’nin Teksas eyaletine bağlı Weatherford kentinde kolluk kuvvetleri tarafından durduruldu. Edinilen bilgilere göre Banuelos, alkollü bir şekilde çevreyi rahatsız ettiği gerekçesiyle gözaltına alınarak tutuklandı.

KEFALETLE SERBEST BIRAKILDI

Olayın ardından Parker County Hapishanesi'ne sevk edilen 35 yaşındaki Adan Banuelos'un, yasal işlemlerin tamamlanması ve 386 dolarlık kefalet ücretinin ödenmesinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi. Banuelos cephesinden olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

AYRILIK İDDİALARI VE KAFA KARIŞTIRAN GÖRÜNTÜLER

Bella Hadid ve Adan Banuelos çiftinin geçtiğimiz hafta başında iki yıllık ilişkilerini sonlandırdığına dair haberler magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İkili hakkındaki ayrılık söylentileri ilk olarak Haziran 2025'te baş göstermiş, ancak Banuelos Ekim ayında sosyal medyadan yaptığı romantik paylaşımla bu iddiaları yalanlamıştı.

Magazin sitesi TMZ tarafından yayımlanan yeni görüntüler ise durumu daha karmaşık hale getirdi. Banuelos’un gözaltına alınmasından sadece birkaç saat önce çekildiği iddia edilen videoda; çiftin bir barda dans ettiği, el ele tutuştuğu ve öpüştüğü görülüyor. Bu görüntüler, "Çift ayrıldı mı yoksa yeniden mi barıştı?" sorularını beraberinde getirdi.