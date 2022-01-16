Ünlü model Heidi Klum'dan bir ilk
90'lı yılların ünlü modeli Heidi Klum, ilk kez şarkı söyledi. Klum'ın ünlü rap şarkıcısı Snoop Dogg ile işbirliğinden Chai Tea with Heidi adlı dans şarkısı çıktı. Klum, sosyal medyada hayranları tarafından olumlu tepkiler aldı.
Şimdilerde ABD’de yayınlanan America’s Got Talent yarışmasının jüri üyesi olan Heidi Klum, müzik dünyasına girdi. 48 yaşındaki Alman yıldız, ünlü rap şarkıcısı Snoop Dogg ile işbirliği yaptı ve Chai Tea with Heidi adlı şarkıyı çıkardı.
Snoop Dogg ile birlikte şarkı söyleyen Klum, “Ben büyük bir Snoop Dogg hayranıyım, ya büyük oynamalıydım ya da yerimde oturmalıydım. Onunla şarkı yapma fikrimi konuştum ve beni stüdyosuna davet etti” dedi.
“İnsanları dans ettiren ve eğlendiren bir şarkı istedim ve Snoop bunu yaptı” diyen Klum, “Bazen bir rüyada olmadığımdan emin olmak için kendimi çimdikliyorum, çünkü bu gerçekten bir hayalin gerçek olmasıydı” şeklinde konuştu.
NTV'de yer alan habere göre; Heidi Klum ve Snoop Dogg işbirliğinden doğan Chai Tea with Heidi şarkısı, tüm müzik platformlarında yayınlandı.
İkili, şarkıları için siyah-beyaz bir de klip çekti.
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