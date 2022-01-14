Ünlü boksör Conor McGregor’ın barına molotoflu saldırı

14 Ocak 2022 Cuma, 10:23

Ring dışındaki hayatıyla ve özellikle de karıştığı kavgalarla gündeme gelen ünlü boksör Conor McGregor’ın İrlanda’daki barına molotof kokteylli saldırı düzenlendi.

33 yaşındaki İrlandalı karma dövüş sanatçısı ve boksör McGregor’ın İrlanda’nın Dublin kentinde bulunan 2 milyon sterlin değerindeki pub’ına dün kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce iki molotof kokteyli atıldığı öğrenildi.

NTV'nin Daily Mail'in haberinden aktardığına göre, McGregor’ın iş yerinin hedef alındığı ve kimsenin yaralanmadığının öğrenildiği olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

McGregor, Dublin’in Crumlin semtindeki Black Forge Inn adlı barı 2019’da satın almıştı.

MTV MÜZİK ÖDÜLLERİ'NDE KAVGA ETMİŞTİ

Yumruklarını ring dışında da konuşturmasıyla tanınan McGregor, 2021 MTV Video Müzik Ödülleri töreninde, oyuncu Megan Fox’un sevgilisi rap şarkıcısı Machine Gun Kelly ile kavga etmişti. McGregor, kırmızı halıda, kalabalığın arasında elindeki içki bardağını fırlatırken görüntülenmiş, McGregor’ı korumaların tutması ve engellemesi dikkat çekmişti.

Olayın neden olduğu anlaşılamazken, McGregor, “O çıkageldi ve bilmiyorum. Çocuğu tanımıyorum. Benimle hiçbir şeyi olmadı. Ben sadece gerçek dövüşçülerle, gerçekten savaşan insanlarla dövüşürüm; ne demek istediğimi biliyorsunuz. Kesinlikle küçük süt çocuğu rapçilerle dövüşmem” demişti.

ARKADAŞININ BURNUNU KIRMIŞTI

McGregor, en son, birlikte eğlenmeye çıktığı arkadaşını yumruklayarak burnunu kırmıştı. Ünlü boksör, İtalyan DJ Francesco Facchinetti’yi, birlikte dışarı çıktıkları bir gece dövmüştü. İtalyan DJ, kendisi ve karısının, McGregor ve nişanlısı Dee Devlin ile birlikte dışarı çıktıklarını, ünlü boksörün kendisini sebepsiz yere dövdüğünü anlatmıştı.

Yaralarını gösterdiği bir video yayınlayan DJ, birlikte eğlendiklerini, McGregor’un kendilerini başka bir partiye davet ettiğini, sonra da 10 görgü tanığı önünde kendisini yumrukladığını söylemişti.