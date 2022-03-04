Ünlü müzisyen Evgeny Grinko, mart ayında Türkiye'ye geliyor
Dünyaca ünlü Rus müzisyen Evgeny Grinko, mart ayında Türkiye'de olacak. Özellikle 'Valse' adlı eseriyle Türkiye'de büyük beğeni kazanan Rus besteci ve piyanist Grinko, Türkiye'nin farklı şehirlerinde konserler verecek. Konserler, salgın tedbirleri kapsamında gerçekleşecek.
Rus müzisyen, piyanist ve davulcu Evgeny Grinko, bu ay içerisinde vereceği 9 konser için Türkiye'ye geliyor. Gaziantep, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara ve Kayseri'de gerçekleşecek konserlerde sanatçıya keman, viyola, çello ve akordeondan oluşan orkestrası da eşlik edecek.
Bugüne dek 2 uzun, 6 kısa albüm yayınlayan sanatçı, 2015 yılı albümü 'Silent Like Water’ı İstanbul’da kaydetmişti. Duygusal besteleri ile kazandığı ününü 'Valse' adlı parçasıyla pekiştiren sanatçının bu eseri, YouTube'da 30 milyondan fazla kez dinlendi.
Festival Organizasyon ve Moodlive işbirliğinde gerçekleşecek 'Evgeny Grinko Türkiye Turnesi'nin biletleri Biletix, Passo ve Mobilet'ten edinilebilir.
Turne programı ise şu şekilde:
- 16 Mart Çarşamba - Gaziantep - Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi
- 17 Mart Perşembe - Diyarbakır - Sezai Karakoç KKM
- 18 Mart Cuma - İstanbul - Maximum UNIQ Hall
- 20 Mart Pazar - İzmir - Ahmed Adnan Saygun
- 21 Mart Pazartesi - İstanbul - Bostancı Gösteri Merkezi
- 22 Mart Salı - İstanbul - Bostancı Gösteri Merkezi
- 23 Mart Çarşamba - Bursa - Atatürk KKM Osmangazi Salonu
- 25 Mart Cuma - Ankara - Congresium
- 26 Mart Cumartesi - Kayseri - EKM Erciyes Kültür Merkezi
İlgili Haberler
- Eurovision 2021 şampiyonu Måneskin Türkiye'ye geliyor
- 'Maffy' lakaplı caz sanatçısı Ahmet Muvaffak Falay hayatını kaybetti
- Akrep Nalan'ın cenazesi evinden alındı: Sanatçının köpeği Lucy, olan biteni uzaktan izledi
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yardım istedi, darbedilerek dışarıya atıldı
- Uçan tekmeli kavga: Kaldırım taşları havada uçuştu
- Rus savaş uçakları sivil yerleşim yerlerini bombaladı
- Savaş diye oyun videosu yayımlayan CNN Türk'ten açıklama
- Trafikteki araç seyir halinde patladı
- Ukraynalı kadın, Ruslara molotof atarken kendini yaktı
- 'Bir anda patlama sesleri gelmeye başladı'
- Kuveyt'te Ulusal Gün kutlandı
- Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenci dehşeti yaşadı
- 21 yaşındaki işletmeci: Bu kadar mı bağımlı bir ülkeyiz?
En Çok Okunan Haberler
- Akrep Nalan'ın cenazesi evinden alındı
- En başarılı belediye başkanları belli oldu
- Ethem Sancak'tan Rus kanalına Bayraktar yorumu!
- Zeytinliklerin madenciliğe açılmasına isyan ettiler
- 7 işçi ölmüştü: Havai fişek fabrikasının arazisi satışta
- İzmir'in futbolla sınavı
- Evgeny Grinko, mart ayında Türkiye'ye geliyor
- Yeni Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi o sözleriyle gündemde
- 'Doktorların en büyük cezası Fahrettin Koca'
- Kartal'dan Özil açıklaması: Adaletli olmak zorundayım