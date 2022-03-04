Ünlü müzisyen Evgeny Grinko, mart ayında Türkiye'ye geliyor

04 Mart 2022 Cuma, 12:51

Rus müzisyen, piyanist ve davulcu Evgeny Grinko, bu ay içerisinde vereceği 9 konser için Türkiye'ye geliyor. Gaziantep, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara ve Kayseri'de gerçekleşecek konserlerde sanatçıya keman, viyola, çello ve akordeondan oluşan orkestrası da eşlik edecek.

Bugüne dek 2 uzun, 6 kısa albüm yayınlayan sanatçı, 2015 yılı albümü 'Silent Like Water’ı İstanbul’da kaydetmişti. Duygusal besteleri ile kazandığı ününü 'Valse' adlı parçasıyla pekiştiren sanatçının bu eseri, YouTube'da 30 milyondan fazla kez dinlendi.

Festival Organizasyon ve Moodlive işbirliğinde gerçekleşecek 'Evgeny Grinko Türkiye Turnesi'nin biletleri Biletix, Passo ve Mobilet'ten edinilebilir.

Turne programı ise şu şekilde: