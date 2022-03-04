Ünlü müzisyen Evgeny Grinko, mart ayında Türkiye'ye geliyor

Dünyaca ünlü Rus müzisyen Evgeny Grinko, mart ayında Türkiye'de olacak. Özellikle 'Valse' adlı eseriyle Türkiye'de büyük beğeni kazanan Rus besteci ve piyanist Grinko, Türkiye'nin farklı şehirlerinde konserler verecek. Konserler, salgın tedbirleri kapsamında gerçekleşecek.

cumhuriyet.com.tr
04 Mart 2022 Cuma, 12:51
Ünlü müzisyen Evgeny Grinko, mart ayında Türkiye'ye geliyor
Abone Ol google-news

Rus müzisyen, piyanist ve davulcu Evgeny Grinko, bu ay içerisinde vereceği 9 konser için Türkiye'ye geliyor. Gaziantep, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara ve Kayseri'de gerçekleşecek konserlerde sanatçıya keman, viyola, çello ve akordeondan oluşan orkestrası da eşlik edecek.

Bugüne dek 2 uzun, 6 kısa albüm yayınlayan sanatçı, 2015 yılı albümü 'Silent Like Water’ı İstanbul’da kaydetmişti. Duygusal besteleri ile kazandığı ününü 'Valse' adlı parçasıyla pekiştiren sanatçının bu eseri, YouTube'da 30 milyondan fazla kez dinlendi.

Festival Organizasyon ve Moodlive işbirliğinde gerçekleşecek 'Evgeny Grinko Türkiye Turnesi'nin biletleri Biletix, Passo ve Mobilet'ten edinilebilir.

Turne programı ise şu şekilde:

  • 16 Mart Çarşamba - Gaziantep - Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi
  • 17 Mart Perşembe - Diyarbakır - Sezai Karakoç KKM
  • 18 Mart Cuma - İstanbul - Maximum UNIQ Hall
  • 20 Mart Pazar - İzmir - Ahmed Adnan Saygun
  • 21 Mart Pazartesi - İstanbul - Bostancı Gösteri Merkezi
  • 22 Mart Salı - İstanbul - Bostancı Gösteri Merkezi
  • 23 Mart Çarşamba - Bursa - Atatürk KKM Osmangazi Salonu
  • 25 Mart Cuma - Ankara - Congresium
  • 26 Mart Cumartesi - Kayseri - EKM Erciyes Kültür Merkezi

Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler