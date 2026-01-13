Ünlü müzisyen, 'yapay zeka' hatasıyla cinsel suçlu ilan edildi

Kanadalı ödüllü müzisyen Ashley MacIsaac, Google’ın yapay zeka destekli özet özelliğinde hakkında çıkan yanlış bilgiler nedeniyle konserlerinin iptal edildiğini açıkladı. Şarkıcı, hatalı bilgilerin kendisine mal edilmesi sonucu Google’a dava açmayı düşündüğünü belirtti.

Kanada basınına göre, Juno Ödüllü 50 yaşındaki folk şarkıcı, Nova Scotia’da vereceği konserin organizatörler tarafından iptal edildiğini söyledi. Bunun sebebinin, Google’daki yapay zeka özetinde kendisinin cinsel suçlardan hüküm giymiş, çocukları internet üzerinden kandırmış, bir kadına saldırıda bulunmuş ve bir çocuğa saldırma girişiminde bulunmuş olarak gösterilmesi olduğu belirtildi. Özetlerde ayrıca MacIsaac’in Kanada’nın “cinsel suçlular” listesinde yer aldığı da iddia edilmişti.

Ancak daha sonra ortaya çıktı ki, söz konusu bilgiler MacIsaac’in kendisiyle aynı soyadı taşıyan başka bir kişiye aitti. Google, hatayı düzeltti. MacIsaac, durumun ciddiyetini, “Beni sınırda durdurup hapse bile atabilirlerdi” sözleriyle ifade etti ve “Bir medya şirketi yüzünden daha güvenilmez duruma düşebiliyorsunuz. İftira diye buna denir” dedi.

Google yetkilileri ise konuya ilişkin olarak, “AI Overviews en faydalı bilgileri sunmak için sürekli geliştiriliyor. Hatalar olduğunda sistemi daha iyi hâle getirmek için kullanıyoruz ve gerekirse politikalarımız kapsamında değişiklik yapıyoruz” açıklamasında bulundu.