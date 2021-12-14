Ünlü müzisyenin cesedi 40 yıl sonra bulundu
ABD Cleveland'da 1982 yılında kaybolan ünlü R&B Grubu The O'Jays'in gitaristi ve söz yazarı Frank "Frankie" Little, Jr.'ın kalıntıları 40 yıl sonra Ohio, Twinsburg'da bulundu.
Twinsburg polisi, şehirde bulunan insan kalıntılarının 1982 yılında kaybolan ünlü müzisyen Frank 'Frankie' Little, Jr.'a ait olduğunu açıkladı.
Kalıntılar üzerinde yapılan DNA testi sonucu ülkede şok etkisi yarattı.
POLİS ARAŞTIRMASI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI
Haber Global'in edindiğ bilgiye göre Polis, kalıntıların bir kısmını Twinsburg'daki Cannon Road'da bulunan kapalı bir işletmenin arkasındaki çöp torbasında bulmuştu. Bir işçi, işyerinin arkasında kar tabakası üzerinde bir kafatası bulmuş ve polise haber vermişti. Ekiplerin yaptığı araştırmaya cesede ait diğer parçalar da bulundu.
ÖLÜM ŞEKLİ ORTAYA ÇIKTI
Yayınlanan rapora göre ünlü müzisyenin ölüm şekli cinayet olarak kabul edildi.
Twinsburg Polisi'nden Dedektif Eric Hendershott, "Aileye bazı cevaplar verebilmemiz kesinlik güzel. Bir hayatı vardı ve elinden alındı" diye açıklama yaptı.
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