Ünlü oryantal Didem Kınalı sokak ortasında gasbedildi

Yayınlanma: 11.12.2023 - 09:45

Güncelleme: 11.12.2023 - 09:45

Oryantalin ardından son zamanlarda şarkıcılıkla adından söz ettiren Didem Kınalı, sosyal medya hesabından dün gece gasbedildiğini söyledi.

Ekiplerin konuyla ilgilenmediğini dile getiren Kınalı, "Olan 70 bin liralık telefonuma oldu" diyerek isyan etti.

SOKAK ORTASINDA GASBEDİLDİ

Didem Kınalı, bir süre önce meslek değiştirerek şarkıcılığa geçiş yaptı. Sosyal medyada oldukça aktif olan Kınalı, son paylaşımıyla yürekleri ağızlara getirdi.

EKİPLERE SİTEM ETTİ

Dün gece köpeğiyle dışarı çıktığını söyleyen ünlü oryantal, bir adamın gelip elindeki telefonu aldığını söyledi.

Bıçaklanma korkusuyla hırsızla mücadeleye girmeyen Kınalı, korku dolu anlarını takipçileriyle paylaştı.

Telefonu çalınan Kınalı, çareyi ekipleri aramakta buldu. Sabah kalktığında ekiplerin olay yerine gelmediğini, herhangi bir incelemede bulunmadığını dile getiren Kınalı "Olan 70 bin liralık telefonuma oldu" diyerek ekiplere serzenişte bulundu.