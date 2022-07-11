Arda Kural'ın yeni imajı sosyal medyada gündem oldu

cumhuriyet.com.tr
11 Temmuz 2022 Pazartesi, 11:07
<p>Bir dönem psikolojik sorunlar yaşamasının ardından sıkıntılı günleri geride bırakan ünlü oyuncu Arda Kural, yeni imajını takipçileriyle paylaştı.</p>

Bir dönem psikolojik sorunlar yaşamasının ardından sıkıntılı günleri geride bırakan ünlü oyuncu Arda Kural, yeni imajını takipçileriyle paylaştı.

<p>2000'li yılların ilk dönemlerinde <em><strong>“Yerli Leonardio DiCaprio”</strong></em> olarak anılan Arda Kural, psikoz teşhisi konulmasının ardından setlere uzun bir süre ara vermişti.</p>

2000'li yılların ilk dönemlerinde “Yerli Leonardio DiCaprio” olarak anılan Arda Kural, psikoz teşhisi konulmasının ardından setlere uzun bir süre ara vermişti.

<p>20 gün Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde de tedavi gören Kural, zor günleri atlattı.</p> <p>Kural, <strong>"Yıldızlara Bak"</strong> filmi ile mesleğine de geri döndü. </p>

20 gün Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde de tedavi gören Kural, zor günleri atlattı.

Kural, "Yıldızlara Bak" filmi ile mesleğine de geri döndü. 

<p><strong>YENİ PAYLAŞIM GELDİ</strong></p> <p>Altan Erkekli, Tarık Pabuçcuoğlu ve Güven Hokna ile aynı seti paylaşan oyuncu, önceki gün Instagram hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.</p>

YENİ PAYLAŞIM GELDİ

Altan Erkekli, Tarık Pabuçcuoğlu ve Güven Hokna ile aynı seti paylaşan oyuncu, önceki gün Instagram hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

<p><strong>15 KİLO VERDİ</strong></p> <p>42 yaşındaki oyuncu, takipçilerinin Kurban Bayramı'nı kutladı. Kural gönderisine, <em><strong>"İyi bayramlar..."</strong></em> notunu düştü. </p>

15 KİLO VERDİ

42 yaşındaki oyuncu, takipçilerinin Kurban Bayramı'nı kutladı. Kural gönderisine, "İyi bayramlar..." notunu düştü. 

<p>Yaklaşık 15 kilo veren ve saç ektiren Kural, yeni imajıyla dikkat çekti.</p> <p><strong>Kural'ın paylaşımı takipçilerinden yoğun ilgi gördü.</strong></p>

Yaklaşık 15 kilo veren ve saç ektiren Kural, yeni imajıyla dikkat çekti.

Kural'ın paylaşımı takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

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