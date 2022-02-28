Yıllar sonra bir araya gelen Arda Kural ve Yıldız Asyalı yaşadıklarını anlattı
Yıllar sonra canlı yayında bir araya gelen Yıldız Asyalı ve Arda Kural, yaşadıklarını anlattılar. Asyalı ile ilişkisinden bahsederken uğradığı ihaneti itiraf eden Kural, "Yıldız beni aldattı, acı verici bir olaydı. Öğrendiğimde kalbimin ağrıdığını hissettim" dedi.
Emret Komutanım dizisindeki rolüyle tanınan ve uzun süredir psikolojik sorunlarıyla mücadele eden Arda Kural, zor günleri geride bıraktı.
Yaşadıkları ilişkiyle günümüzde bile konuşulmaya devam eden Arda Kural ve Yıldız Asyalı 2. Sayfa programının canlı yayınında bir araya geldi. Yıllar önceki konuları açan ikili, canlı yayında açıklamalarda bulundu.
Yıllar önce aşk yaşadığı Yıldız Asyalı ile ilişkisinden bahseden Arda Kural şunları söyledi:
"Yıldız beni aldattı. Acı verici bir olaydı ama ben kadınları suçlamam. Erkeklerin kadınlar üzerinde alıcı bir etkisi vardır. Yıldız'ın bilerek, isteyerek böyle bir şey yapmadığını biliyorum. Öyle biriydi ki aramıza girdi. Ben kendimi ezilmiş hissetmiştim. Yıldız bana telefonla başka birinin kendisini öptüğünü anlattı."
"BENİ ARAYIP BİRİNİN KENDİNİ ÖPTÜĞÜNÜ ANLATTI"
"Ben de Etiler'de arkadaşlarımla arabada gidiyordum. Arabada çok fena acı çekmeye başladım. Kalbim ağrıyordu. Trafikten dolayı gidemeyince Etiler'den Cihangir'e Yıldız'ın yanına yürüdüm. Beni görünce ağlamaya başladı. Annesi bizi odaya sokup konuşmamızı istedi. Böyle bir şey yaşadığı için Yıldız çok üzgündü. Birlikte ağlamaya başladık. 9-10 yaşında bir sevgilim vardı o da beni aldatmıştı. Bir de ortaokulda yaşamıştım. Yıldız'ın ihaneti de 3 olmuştu. Ben o dönem Yıldız'larda kalıyordum. Yıldız beni çok süründürdü. Onunla bir daha bir araya gelmemiz zor. Yıldız beni öldürüp hayatından çıkardı. İhanet de vardı başka şeyler de."
İhaneti kabul eden Yıldız Asyalı ise "Benim bir travmam vardı. Arda'nın evini aradım bir kadın çıktı ve kim olduğunu sorduğumda da 'Arda'nın nişanlısıyım' dedi. Ben beraber olduğumuzu biliyordum. Sonra da bu ihanet oldu" dedi.
"NİŞANLILIK OLAYINI BANA ANLATMADI"
Arda Kural ise nişanlılık olayının olmadığını belirterek "Yıldız benimle bunu paylaşmadı. Ben bunu ilk defa duyuyorum. Kadınlar böyle işte o an söylemiyor ama 15 yıl sonra ortaya çıkartıyor. Benim nişanlımdan haberim yok. Demek ki ben de sana acı çektirdim" ifadelerini kullandı.
Yıldız Asyalı ve Arda Kural, yıllarca yaşadıklarından dolayı bir daha bir araya gelemeyeceklerini söyledi. Canlı yayında espri yapan Asyalı, "Arda beni düğününe çağırsın ben de keman çalayım. Ama benim için bütçe önemli tabii" dedi.
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