Ünlü oyuncu Beren Saat kaza geçirdi
Ünlü oyuncu Beren Saat, eşi Kenan Doğulu ile havalimanında tekerlekli sandalye ile görüntülendi. Saat'in bir kaza sonucu ayağını burktuğu ortaya çıktı.
Yurt dışına tatile giden Kenan Doğulu ve Beren Saat çifti, dönüşte havalimanında görüntülendi.
TEKERLEKLİ SANDALYE İLE GÖRÜNTÜLENDİ
Bir kaza sonucu ayağını burkan Beren Saat, tekerlekli sandalye ile aracına giderken "İyiyim" dedi.
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