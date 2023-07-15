Ünlü oyuncu Beren Saat kaza geçirdi

Ünlü oyuncu Beren Saat, eşi Kenan Doğulu ile havalimanında tekerlekli sandalye ile görüntülendi. Saat'in bir kaza sonucu ayağını burktuğu ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.07.2023 - 10:56
Ünlü oyuncu Beren Saat kaza geçirdi
Abone Ol google-news

Yurt dışına tatile giden Kenan Doğulu ve Beren Saat çifti, dönüşte havalimanında görüntülendi.

TEKERLEKLİ SANDALYE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Bir kaza sonucu ayağını burkan Beren Saat, tekerlekli sandalye ile aracına giderken "İyiyim" dedi.


beren saat kenan doğulu

İlgili Haberler

Beren Saat Okuyan Bir Gelecek projesi için mikrofon başına geçti

Beren Saat Okuyan Bir Gelecek projesi için mikrofon başına geçti
Beren Saat'ten '8 Mart' paylaşımı: 'Aydınlık Türkiye için hâlâ umudum var'

Beren Saat'ten '8 Mart' paylaşımı: 'Aydınlık Türkiye için hâlâ umudum var'
Beren Saat'ten Kenan Doğulu'yu duygulandıran konuşma

Beren Saat'ten Kenan Doğulu'yu duygulandıran konuşma

En Çok Okunan Haberler