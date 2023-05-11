Beren Saat Okuyan Bir Gelecek projesi için mikrofon başına geçti

Yayınlanma: 11.05.2023 - 17:28

Güncelleme: 11.05.2023 - 17:28

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), çocukların dil gelişimini desteklemek, onlara kitap okuma sevgisi kazandırmak ve onları kitapların renkli dünyasıyla buluşturmak için 2016 yılında hayata geçirdiği Okuyan Bir Gelecek projesini, pandemi nedeniyle dijital platforma taşımıştı. Mikrofon başına geçen sanatçılar, uzmanlar ve yazarlar; Fazıl Say’ın müzikleri eşliğinde şu ana kadar 18 farklı hikâye kitabı seslendirdi.

"HERKESE İYİ GELMESİNİ, UMUT OLMASINI DİLERİM"

AÇEV; depremlerin ardından çocukları desteklemek amacıyla okuyanbirgelecek.org platformuna yeni kitaplar eklemeye devam ediyor. Klinik Psikolog Bahar Çakır’ın kaleme aldığı ve Gözde Eyce’nin resimlediği kitabı, “Tostos Dedesini Özlüyor”u Beren Saat seslendirdi. AÇEV’in Okuyan Bir Gelecek projesine daha önce de destek veren Beren Saat, “Bu anlamlı projeye katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyorum, AÇEV’e teşekkür ederim. Başta depremden etkilenen çocuklar ve aileleri olmak üzere zorlayıcı duygularla baş etmeye çalışan herkese iyi gelmesini, umut olmasını dilerim.” dedi.

"BU PROJENİN TÜM ÇOCUKLARI ŞEFKATLE SARACAĞINA İNANIYORUZ"

Platformda yayınlanmaya başlayan yeni içeriklerle ilgili bilgi veren AÇEV Genel Müdürü Senem Başyurt şunları söyledi:

“AÇEV olarak depremden doğrudan veya dolaylı olarak etkilenen çocuklara ve ailelerine yönelik psikososyal destek çalışmalarımıza, deprem bölgesinde çocuk dostu alanlar oluşturarak devam ediyoruz. Bu süreçte, 2016 yılında başlatmış olduğumuz Okuyan Bir Gelecek projesini, depremden etkilenen çocuklara ve ailelerine yönelik bir formatla yeniden kurguladık. Projemizin bu aşamasında, AÇEV destekçisi değerli oyuncu Beren Saat ile yeniden çalışmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

AÇEV olarak bundan sonraki hedefimiz, depremden etkilenen çocukların ve ailelerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak uzun vadeli rehabilitasyona odaklanmak. Okuyan Bir Gelecek platformumuzun bu uzun soluklu hedefin bileşenlerinden biri olarak önemli bir işlevi olduğuna inanıyoruz. Platforma eklenecek yeni kitaplar ve kitaplara sesleriyle değer katacak destekçilerimizle bu projenin tüm çocukları şefkatle saracağına inanıyoruz.”

200 BİNDEN FAZLA İZLENME

Aralarında Beren Saat, Cem Yılmaz, Demet Evgar, Genco Erkal, Hatice Şendil, Mert Fırat, Selçuk Yöntem, Selma Ergeç, Songül Öden, Tilbe Saran ve Yekta Kopan’ın yer aldığı değerli isimlerin sesleriyle destek verdikleri okuyanbirgelecek.org platformundaki videolar, bugüne dek 200 binden fazla kez izlendi.

Platformdan, sanatçının daha önce seslendirdiği “İnek Möli Asla Unutmaz” isimli hikâye kitabına da ulaşılabiliyor.