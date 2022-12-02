Beren Saat'ten Kenan Doğulu'yu duygulandıran konuşma
"GQ Türkiye Men of the Year Ödülleri dün gece sahiplerini buldu. Yılın İkonu seçilen ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, ödülünü eşi Beren Saat'ten aldı. Kariyerinde otuzuncu yılını kutlayan eşi Kenan Doğulu'ya "Yılın İkonu Ödülü"nü veren Saat, duygusal konuşmasıyla eşini ağlattı.
GQ Türkiye Men of the Year Ödülleri dün gece verildi. Ünlü isimlerin akın ettiği gecede renkli ve duygusal anlar yaşandı. Bu anlardan birine ise 7 yıl önce nikah masasına oturan Beren Saat ile Kenan Doğulu imza attı.
Kariyerinde otuzuncu yılını kutlayan Kenan Doğulu "Yılın İkonu Ödülü"nün sahibi oldu.
Ünlü şarkıcı, ödülünü eşi Beren Saat'ten aldı. Saat eşine ödülünü verdikten sonra yaptığı duygusal konuşmayla dikkat çekti.
"ÇOCUKKEN DERGİLERDEN ÇIKAN O GÜNEŞ KOLYEYİ..."
Saat, "Şöyle bir şey düşünüyorum; galiba ikon olmak birazcık Kenan'ın ruhu ile ilgili bir şey... Müzikte de yarattıkları besteleri, yarattığı ikonlaşan soundu, sesi, ondan sonra gelenlere yol açan bir sürü fikri her şeyi biliyorsunuz zaten ama ben bugün şunu hissediyorum; çocukken aldığımız müzik dergilerinden çıkan o güneş kolyeyi göğsümde taşıyarak belki bugünün manifestosunu çocukluğumda da yapmıştım. Bizi bir araya getiren o sonsuz olasılıklara teşekkür ederim ve yaş aldıkça seksileşen yılın ikonuna bu ödülü verdiğim için çok mutluyum" dedi.
KENAN DOĞULU GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Kenan Doğulu eşinin bu sözleri karşısına gözyaşlarını tutamadı.
Doğulu, Saat'a "Seni seviyorum" diyerek karşılık verdi. Ünlü çiftin o anları, sosyal medyaya düşerek kısa sürede gündem oldu.
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