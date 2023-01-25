Berna Laçin fırına ödediği hesabı paylaştı: Dilim tutuldu

Sosyal medya hesabından geçen günlerde gittiği fırından aldıklarını sayan oyuncu Berna Laçin "Resmen dilim tutuldu" diyerek ödediği fiyata tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 09:47
Berna Laçin fırına ödediği hesabı paylaştı: Dilim tutuldu
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Her geçen gün artan gıda fiyatlarına ünlü oyuncu Berna Laçin isyan etti.

Laçin sosyal medya hesabından geçen günü gittiği Üsküdar'daki mahalle fırınından aldıklarını yazdı.  Aldıklarının 700 lira tuttuğunu söyleyen Laçin "dilim tutuldu" dedi.

Laçin'in Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

 "Kandil diye kandil simidi aldım birkaç kutu Karabuğday Unu vs kaliteli ekmekler aldım. Annem gelecek şimdi az biraz börek kek derken söylemesi gerçekten ayıp ama söyleyeceğim 700 küsür lira tuttu. Benim de dilim tutuldu." 




Berna Laçin fırın

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