Ünlü oyuncu Bo Hopkins hayatını kaybetti
ABD'li ünlü aktör Bo Hopkins geçirdiği kalp krizi nedeniyle 80 yaşında hayata veda etti. Oyuncu, son olarak 2020’de 'Hillbilly Elegy' filminde rol almıştı.
Fotoğraf: Tommaso Boddi/Getty
"American Graffiti", "The Wild Bunch", "Midnight Express" ve "The Getaway" yapımlarıyla tanınan ABD’li oyuncu Bo Hopkins, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 80 yaşında hayatını kaybetti.
"HAYRANLARINDAN MESAJLAR ALMAYI ÇOK SEVERDİ"
Hopkins’in ölüm haberi, “Bo'nun vefat ettiğini duyurmaktan dolayı büyük üzüntü içerisindeyiz. Bo, dünyanın dört bir yanından hayranlarından mesajlar almayı çok severdi ve son birkaç yıldır yanıt veremese de her mesajınızı görüyor ve her birinizden haberdar olduğu için memnun oluyordu” sözleriyle paylaşıldı.
NTV'nin aktardığına göre; sanatçının, 32 yıllık eşi Sian Eleanor Green’den Matthew isimli bir oğlu ve Jane isimli bir kızı bulunuyor.
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