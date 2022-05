Bo Hopkins kimdir? Bo Hopkins neden hayatını kaybetti?

29 Mayıs 2022 Pazar, 16:36

1932 yılında doğan Bo Hopkins kariyeri boyunca 100'den fazla filmde oynadı. Güney Carolina'da dünyaya gelen Hopkings çocukları olmayan bir çift tarafından evlat edinildi. Bo Hopkins 2 çocuk babasıdır. Bo Hopkins Sian Eleanor Green ile evlidir.

Bo Hopkins'in oynadığı filmler:

Dayton's Devils

The Thousand Plane Raid

The Wild Bunch

The Bridge at Remagen

The Moonshine War

Macho Callahan

Monte Walsh

The Culpepper Cattle Co.

The Getaway

The Man Who Loved Cat Dancing

American Graffiti

White Lightning

The Nickel Ride

The Day of the Locust

Posse Wesley

The Killer Elite

A Small Town in Texas

Tentacles

Midnight Express

The Fifth Floor

More American Graffiti

Sweet Sixteen

Mutant

Nightmare at Noon

Big Bad

Inside Monkey Zetterland

The Ballad of Little Jo

Radioland Murders

Uncle Sam

U Turn

Fever Lake

Phantoms

The Newton Boys FBI Agent K.P. Aldrich

From Dusk Till Dawn 2: Texas Blood Money

South of Heaven, West of Hell

A Crack in the Floor

Cowboy Up

Don't Let Go

City of Ghosts Teddy

The Road Home

Shade Lieutenant Scarne

Hillbilly Elegy

BO HOPKİNS NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?



ABD’li aktör Bo Hopkins 80 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü aktörün kalp krizi nedeniyle öldüğü öğrenildi.