Bo Hopkins kimdir? Bo Hopkins neden hayatını kaybetti?
ABD’li aktör Bo Hopkins hayatını kaybetti? Bo Hopkins kimdir? Bo Hopkins neden hayatını kaybetti? Bo Hopkins kaç yaşında?
1932 yılında doğan Bo Hopkins kariyeri boyunca 100'den fazla filmde oynadı. Güney Carolina'da dünyaya gelen Hopkings çocukları olmayan bir çift tarafından evlat edinildi. Bo Hopkins 2 çocuk babasıdır. Bo Hopkins Sian Eleanor Green ile evlidir.
Bo Hopkins'in oynadığı filmler:
Dayton's Devils
The Thousand Plane Raid
The Wild Bunch
The Bridge at Remagen
The Moonshine War
Macho Callahan
Monte Walsh
The Culpepper Cattle Co.
The Getaway
The Man Who Loved Cat Dancing
American Graffiti
White Lightning
The Nickel Ride
The Day of the Locust
Posse Wesley
The Killer Elite
A Small Town in Texas
Tentacles
Midnight Express
The Fifth Floor
More American Graffiti
Sweet Sixteen
Mutant
Nightmare at Noon
Big Bad
Inside Monkey Zetterland
The Ballad of Little Jo
Radioland Murders
Uncle Sam
U Turn
Fever Lake
Phantoms
The Newton Boys FBI Agent K.P. Aldrich
From Dusk Till Dawn 2: Texas Blood Money
South of Heaven, West of Hell
A Crack in the Floor
Cowboy Up
Don't Let Go
City of Ghosts Teddy
The Road Home
Shade Lieutenant Scarne
Hillbilly Elegy
BO HOPKİNS NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?
ABD’li aktör Bo Hopkins 80 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü aktörün kalp krizi nedeniyle öldüğü öğrenildi.
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