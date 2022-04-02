Ünlü oyuncu Burak Yörük, İETT şoförüne saldırdı

02 Nisan 2022 Cumartesi, 12:15

'Baraj', '4N1K', '20 Dakika' ve 'Ben Onu Çok Sevdim' gibi birçok projede yer alan ünlü oyuncu Burak Yörük (26), trafikte yaşadığı olayla gündemde geldi. Arkadaşıyla seyir halinde olan ünlü oyuncu, iddiaya göre tartıştığı bir İETT şoförüne saldırdı.

'OTOBÜS ŞOFÖRÜNE YUMRUKLAR SAVURDU' İDDİASI

Habertürk'te yer alan habere göre; bilinmeyen bir nedenden dolayı yaşanan tartışmada öfkelenen Yörük, direksiyon başındaki şoföre yumruklarla saldırdı. Küfürlerin havada uçuştuğu anlarda olay yerine gelen emniyet görevlileri ise Burak Yörük'ü güçlükle sakinleştirdi. Polisin tutmasına rağmen sinirlerine hakim olamayan oyuncu, otobüsü yumruklamaya devam etti.

İŞLEM YAPILMADI

O anlar otobüsün içindeki bir yolcu tarafından anbean kayda alınırken; şoförün "Şikayetçiyim" demesine rağmen Burak Yörük'ün polisler tarafından herhangi bir işlem yapılmadan aracına bindirilerek gönderilmesi de tartışma konusu oldu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Saldırı anları sosyal medyada hızla yayılırken, Yörük kullanıcılardan tepki topladı. Ünlü oyuncu, konuyla alakalı henüz suskunluğunu koruyor.