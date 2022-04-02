Ünlü oyuncu Burak Yörük, İETT şoförüne saldırdı
Oyuncu Burak Yörük, iddiaya göre trafikte tartıştığı otobüs şoförüne saldırdı. Olay yerine gelen polisler, ünlü oyuncuyu güçlükle sakinleştirip, aracına bindirdi. O anlar kameralara yansıdı. Yörük, polisler tarafından herhangi bir işlem yapılmadan aracına bindirilerek gönderildi.
'Baraj', '4N1K', '20 Dakika' ve 'Ben Onu Çok Sevdim' gibi birçok projede yer alan ünlü oyuncu Burak Yörük (26), trafikte yaşadığı olayla gündemde geldi. Arkadaşıyla seyir halinde olan ünlü oyuncu, iddiaya göre tartıştığı bir İETT şoförüne saldırdı.
'OTOBÜS ŞOFÖRÜNE YUMRUKLAR SAVURDU' İDDİASI
Habertürk'te yer alan habere göre; bilinmeyen bir nedenden dolayı yaşanan tartışmada öfkelenen Yörük, direksiyon başındaki şoföre yumruklarla saldırdı. Küfürlerin havada uçuştuğu anlarda olay yerine gelen emniyet görevlileri ise Burak Yörük'ü güçlükle sakinleştirdi. Polisin tutmasına rağmen sinirlerine hakim olamayan oyuncu, otobüsü yumruklamaya devam etti.
İŞLEM YAPILMADI
O anlar otobüsün içindeki bir yolcu tarafından anbean kayda alınırken; şoförün "Şikayetçiyim" demesine rağmen Burak Yörük'ün polisler tarafından herhangi bir işlem yapılmadan aracına bindirilerek gönderilmesi de tartışma konusu oldu.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI
Saldırı anları sosyal medyada hızla yayılırken, Yörük kullanıcılardan tepki topladı. Ünlü oyuncu, konuyla alakalı henüz suskunluğunu koruyor.
Video Haberler
- Çatıda çıkan yangında 250 güvercin öldü
- Hırsızlıktan yakalandı, 1 kişiyi öldürdüğü ortaya çıktı
- Sarıyer’de korkutan yangın: İtfaiye aracına da sıçradı!
- Rüzgar nedeniyle... Büyükdere Caddesi trafiğe kapatıldı
- Polis operasyona çıktı, yurttaş çekirdekle izledi
- AB'den üst düzey Ukrayna ziyareti
- Ukrayna'dan Rusya iddiası
- Yalnız yaşıyordu... Ekipler cesedini buldu
- 'Araba yolcuları taşırken, yolcu aracı taşıyor'
- Fırtına vurdu, ağaçlar devrildi
En Çok Okunan Haberler
- Meteoroloji uzmanı biteceği tarihi açıkladı
- Salah'ın kaderi Messi'ye bağlı!
- Milli sporcu Türkiye rekoru kırdı!
- Erdoğan'a 'bütçe' hesaplamalı yanıt
- Marmara Denizi'ndeki 'oksijen azlığı' alarm veriyor
- Evden 4 bin litre sahte alkol çıktı
- Hırsızlıktan yakalandı, 1 kişiyi öldürdüğü ortaya çıktı
- Kuzey Kore'nin füze denemelerine karşı yeni adım
- Sarıyer’de korkutan yangın: İtfaiye aracına da sıçradı!
- Çatıda çıkan yangında 250 güvercin öldü