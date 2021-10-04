ABD'li şarkıcı Halsey'den, oğlunun fotoğrafına Türkçe yorum: 'Nazar değmesin'
Türk senarist Alev Aydın ile birlikteliğinden bir oğlu olan dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, oğlunun fotoğraflarına Türkçe mesaj yazdı. Daha önce Türkçe öğrendiğini duyuran ünlü şarkıcı, sevgilisi ve oğlu Ender Ridley'e, "Nazar değmesin" yorumunu yaptı.
Yaklaşık iki yıldır birlikte olan şarkıcı Halsey ile senarist Alev Aydın, ilk bebeklerini 14 Temmuz'da kucaklarına almıştı. Çift, oğullarına 'Ender Ridley' adını vermişti.
HALSEY: NAZAR DEĞMESİN
Baba olmanın sevincini yaşayan Aydın, oğlu ile fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı. 29 Eylül'de 27 yaşına basan ünlü şarkıcı, eşi ve Ender Ridley'in bu pozuna kayıtsız kalmadı.
Halsey, Aydın'ın gönderisine, "Nazar değmesin..." yorumunu yaptı ve kalp emojileri eklemeyi ihmal etmedi. Bir süre önce Türkçe öğrenmeye başladığını açıklayan şarkıcının bu yanıtına Türk takipçilerinden de çok sayıda yorum geldi.
"EN GÜZEL DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ"
Amerikalı şarkıcı, bebeğinin yüzünü ilk kez doğum gününde göstermişti. Halsey, Ender Ridley'in sevgilisinin kucağında çekilen fotoğraflarını yayınlamıştı.
Paylaşımlarıyla kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gören ünlü Halsey, gönderisine, "En güzel doğum günü hediyesi..." notunu düşmüştü.
"TOMBALAK BEBE"
Doğum sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Halsey, daha önce sevgilisi ve oğlunun birlikte yer aldığı fotoğrafı Instagram hesabından paylaşmıştı. Ünlü şarkıcının, "Evet... İşte böyle bir şeye benziyor" diye yazdığı paylaşımına sevgilisi Alev Aydın, "That tombiş life" (Bu tombiş hayat) yorumunu yapmıştı.
Halsey de, Alev Aydın'a "Tombalak bebe" yazarak yanıt vermişti.
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