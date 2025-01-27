Ünlü oyuncu Colin Egglesfield üçüncü kez kansere yakalandı!

Yayınlanma: 27.01.2025 - 10:35

Güncelleme: 27.01.2025 - 10:35

ABD yapımı All My Children ve Melrose Place dizilerindeki rolleriyle tanınan ünlü oyuncu Colin Egglesfield, daha önce iki kez yendiği kansere karşı mücadelesine yeniden başladı.

51 yaşındaki oyuncu, üçüncü kez prostat kanseri teşhisi aldıktan sonra geçtiğimiz günlerde ameliyat olduğunu açıkladı.

Egglesfield, durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:



"Önemli olan size dağıtılan el değil, çünkü bunu değiştiremezsiniz. Önemli olan kartları nasıl oynadığınızdır. Bu yılın başlangıcı benim için pek kolay olmadı ama bu, en son kanser teşhisimdeki belirsizlik ve zorluklar karşısında kim olmayı seçtiğime karar vermek için bir başka fırsat."

İyileşme sürecinde olduğunu belirten oyuncu, tedavisinin her geçen gün daha iyiye gittiğini, daha sağlıklı ve güçlü hissettiğini dile getirdi.

Egglesfield açıklamasında, "Hâlâ biraz ağrım var ama ilerleme kaydediyorum. Özellikle seksi yürütecimin yardımıyla her zamankinden daha güçlü ve sağlıklı dönmeye kararlıyım" ifadelerini kullandı.

Colin Egglesfield’a ilk olarak 2006 yılında kanser teşhisi konmuştu. İkinci kanser teşhisi, ameliyatla bir testisinin alınmasının ardından koyulmuş; ancak hastalık diğer testisine de yayılmıştı.

Ünlü oyuncu, 2019 yılında kansere karşı mücadelesini ve hayat hikayesini anlattığı Agile Artist adlı bir kitap kaleme almıştı.